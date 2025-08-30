coimas en la justicia federal

Cómo continúa el juicio a Walter Bento tras el alegato de la fiscalía

Tras el alegato y pedido de condena de la fiscalía, te contamos cómo continuará el juicio contra el ex juez federal Walter Bento.

La defensa de Walter Bento será la última en alegar en el juicio. 

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Tras varios meses de alegatos, ayer viernes cerró su exposición la fiscalía, que en la voz de María Gloria André, pidió que sean declarados culpables 25 de los 28 imputados que llegaron al fin del juicio por coimas en la justicia federal, entre ellos, el ex juez Walter Bento.

Ahora el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el 10 de septiembre, día en el que el juicio contra Walter Bento iniciará la etapa de alegatos de la defensa.

Ayer viernes, el tribunal dio a conocer el orden de exposiciones de cada uno de los letrados que intervienen en el proceso. El primer abogado en defenderse será Luis Francisco “Chato” Álvarez. En tanto que la defensa de Walter Bento y su familia será la última en alegar.

Cabe destacar que, desde hace un tiempo, el fuero federal tiene un procedimiento distinto al de la justicia provincial a la hora de pedir condena y pena.

Gretel Diamante, Eliana Beatriz Ratta y María Carolina Pereyra, jueza, juicio walter bento.jpg
Las juezas del TOF 2, quienes tendrán la última palabra a la hora de condenar o no al ex juez Walter Bento.

Las juezas del TOF 2, quienes tendrán la última palabra a la hora de condenar o no al ex juez Walter Bento.

En esta primera etapa de los alegatos, las partes piden que los imputados sean declarados culpables o inocentes por determinados delitos y luego, cuando finalicen todas las exposiciones, se hará una audiencia de cesura para solicitar penas. Tras esto, el tribunal podrá dictar sentencia.

Los detalles del juicio contra Walter Bento

La fiscalía terminó ayer viernes su alegato solicitando condena para 25 de los 28 imputados. Entre los tres acusados que zafarán de una pena está Luciano Bento, uno de los hijos del ex juez.

La fiscal sostuvo la estructura de una asociación ilícita que tenía como objetivo pedir coimas a cambio de beneficios y pidió que cada uno de sus integrantes, como jefe, miembro u organizador, sea condenado como tal.

El relato de la fiscal André fue contundente y cerró su exposición con firmeza, asegurando que “quedó probada la existencia y funcionamiento de la asociación ilícita”.

Se cree que antes de fin de año, el juicio contra Walter Bento llegará a su fin, cerrando así uno de los casos más resonantes en los últimos años en la Provincia de Mendoza.

Reviví el cierre del alegato de la fiscalía:

Embed - TOCF Mendoza N°2 - Causa Ortego

