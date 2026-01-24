24 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Lucha por su vida

Rescatan a un menor tras caer a un canal en Godoy Cruz y está en estado crítico

Minutos de desesperación se vivieron en Godoy Cruz cuando un chico cayó a un canal y fue rescatado de urgencia por los vecinos.

Rescatan a un menor tras caer a un canal en Godoy Cruz y está en estado crítico.

Rescatan a un menor tras caer a un canal en Godoy Cruz y está en estado crítico.

Por Sitio Andino Policiales

Un menor de 13 años fue rescatado durante la noche del viernes tras caer a un canal de riego y ser arrastrado por la corriente en calle Einstein, en Godoy Cruz. El hecho ocurrió alrededor de las 23:57 y generó una rápida intervención de vecinos y servicios de emergencia.

Cómo fue el rescate del menor en Godoy Cruz

Según la información oficial, tras varios llamados a la línea de emergencias, personal policial, bomberos y equipos de salud se desplazaron hasta el lugar del incidente. Al arribar, constataron que el menor había caído al canal y había sido desplazado por la fuerza del agua.

Vecinos de la zona lograron sacar al adolescente, que había quedado atrapado debajo de un puente vehicular, y comenzaron de inmediato maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios de emergencia. La intervención inicial resultó clave para asistir al menor en los primeros minutos.

Luego, el personal médico continuó con las tareas de reanimación y consiguió que el menor recuperara signos vitales. Fue trasladado de urgencia al Hospital Notti, donde ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión y quedó internado en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica.

