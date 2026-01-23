Accidente fatal en Godoy Cruz: qué dicen los vecinos sobre el tránsito y cómo recuerdan a la víctima

Tras el accidente vial ocurrido este martes al mediodía en Godoy Cruz , vecinos y comerciantes de la zona compartieron su testimonio sobre el movimiento en el lugar . Además, recordaron a la mujer de 54 años que perdió la vida tras ser atropellada por un colectivo del Grupo 300.

Una comerciante de la zona explicó a Sitio Andino que no llegó a ver el momento exacto del impacto, pero sí percibió lo sucedido instantes después. "Yo estaba acá, había recibido un pedido y cuando vi a la señora estaba en la esquina. Doy la vuelta y sentí el impacto", relató.

Villa Hipódromo Godoy Cruz: imputaron a un menor y a su madre por el asesinato de Joaquín Morales

Con respecto a la circulación vehicular en la zona, señaló que el tránsito suele ser moderado , aunque con algunas excepciones. "Es tranquila, respetan bastante los semáforos , pero los micros por ahí van un poco más rápido", indicó, al tiempo que aclaró que no pudo confirmar si el vehículo involucrado circulaba a alta velocidad .

Por otro lado, un joven comerciante también dialogó con este medio y manifestó que los peatones "no alcanzan a ver el semáforo que está tapado por los árboles, entonces algunos cruzan mal ". En la misma línea, relató que los vehículos, en general, circulan tranquilos, aunque las motocicletas "van más rápido".

Cómo recuerdan a la víctima

Más allá del hecho en sí, el testimonio de la joven aportó un perfil humano de la víctima. Según contó, la mujer era conocida en el barrio por su rutina diaria. "Cuidaba a una señora mayor a dos cuadras (de dónde ocurrió el hecho) y estaba casi todo el día", recordó.

Además, mencionó que solía detenerse en el comercio para hacer compras y conversar. "Venía todas las mañanas a comprar tortitas o pan. La conocía porque nos quedábamos siempre hablando", agregó.

accidente vial, godoy cruz El accidente generó conmoción entre quienes transitan habitualmente por la zona Foto: Sitio Andino

El accidente generó conmoción entre quienes transitan habitualmente por la zona, donde la víctima circulaba permanentemente por el barrio y, lamentablemente, perdió la vida el pasado martes tras ser atropellada por un colectivo.

Los detalles del fatal accidente en Godoy Cruz

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 9.20 del martes, en la intersección de calle Paso de los Andes y calle Armani, cuando el colectivo, conducido por un hombre de 28 años, circulaba por calle Armani en sentido Este. Al girar hacia el norte por Paso de los Andes, la unidad embistió a la peatona, que cruzaba por la senda peatonal de Este a Oeste.

colectivo atropelló a una mujer en godoy cruz El siniestro vial ocurrió alrededor de las 9.20 del martes, en la intersección de calle Paso de los Andes y calle Armani

Al arribo del personal policial, se realizaron maniobras de RCP en el lugar hasta la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Sin embargo, los profesionales constataron que la víctima, identificada como C.G.C. presentaba politraumatismo grave, fractura de brazo y pérdida de signos vitales, confirmando su fallecimiento en el lugar. Este hecho se suma a una creciente cifra en de víctimas fatales en accidentes viales en enero.

El conductor del colectivo fue sometido a un dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo (0,0%), según informaron fuentes oficiales.