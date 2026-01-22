Administración Tributaria Mendoza: cuándo vence el Impuesto Inmobiliario 2026

ATM comunica todo lo que hay que saber para evitar deudas.

Comienza un nuevo año y, con él, llega la necesidad de los contribuyentes de ponerse al día con sus obligaciones. Por ello, en muchos ya surge la duda de cuándo se debe comenzar a abonar el Impuesto Inmobiliario 2026 en la Administración Tributaria Mendoza (ATM).

Si bien aún se desconoce cuándo vence la primera cuota del Impuesto Inmobiliario —o la opción de pago anual—, en 2025 estaba fechado hasta el 28 de febrero. De esta forma, se puede estimar que a partir de el siguiente mes los mendocinos podrán comenzar con ese pago tributario.

Cabe destacar que los contribuyentes que no posean deuda al 31 de diciembre de 2025 acceden automáticamente a un 10% de descuento . A ese beneficio se suma otro 10% adicional si el contribuyente también estuvo al día al 31 de diciembre de 2024.

En los boletos de pago correspondientes a ambos tributos figura un código QR específico para cada cuota. Los contribuyentes que opten por esta alternativa deben ingresar a su billetera virtual , escanear el QR desde el celular y confirmar la operación para completar el pago. La modalidad está disponible para quienes deseen abonar tanto de forma anual como en cuotas , según la opción elegida.

Desde ATM indicaron que el sistema permite realizar los pagos de manera rápida y segura, sin necesidad de concurrir a una oficina o utilizar efectivo.

ATM nueva sede - 350033 En los boletos de pago correspondientes a ambos tributos figura un código QR específico para abonar cada cuota. Foto: Axel Lloret

Además, en el margen superior derecho del boleto se incorpora un código QR adicional que habilita el pago sin factura. Al escanearlo desde el teléfono, el contribuyente puede acceder a distintas alternativas de pago, como tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria u homebanking.

Las autoridades remarcan la importancia de completar los pagos dentro del plazo establecido para evitar recargos posteriores. También destacaron la disponibilidad de los mecanismos digitales para facilitar el trámite y acelerar la gestión de los contribuyentes a través del sitio web www.atm.mendoza.gov.ar.