Cine y música al aire libre en Godoy Cruz: ciclo gratuito en la Biblioteca Belgrano

La Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano en Godoy Cruz se convierte en un punto de encuentro para amantes del cine y la música . Es que, esta semana comienza este viernes el ciclo “Cantando bajo las estrellas”. Se trata de una propuesta que invita a disfrutar de películas icónicas al aire libre, acompañadas por soundtracks que marcaron época.

Asimismo, las funciones se realizarán los viernes y sábados, a las 21, en Tomba 54. Cabe destacar que, la entrada es gratuita y los cupos son limitados.

En primer lugar, el ciclo pone el acento en aquellas películas que dejaron huella no sólo por sus historias, sino también por la fuerza de su música. Así, cada función se transforma en una experiencia sensorial completa, donde imagen y sonido dialogan bajo el cielo nocturno.

La programación comienza el viernes 23 con Trainspotting , un film emblemático cuya banda sonora se convirtió en símbolo de toda una generación. Luego, el sábado 24, será el turno de Alta fidelidad , una comedia romántica atravesada por la pasión musical y el espíritu melómano.

Casi famosos y Guardianes de la galaxia: la música como protagonista

Por su parte, el viernes 30 se proyectará Casi famosos, una historia que rinde homenaje al rock y al periodismo musical. Finalmente, el sábado 31, el ciclo cerrará con Guardianes de la galaxia, una película que recupera grandes hits y los reinterpreta en clave de aventura y humor.

Una propuesta cultural en Godoy Cruz para disfrutar en comunidad

De esta manera, Godoy Cruz continúa impulsando actividades culturales gratuitas que promueven el encuentro, el disfrute colectivo y el acceso a expresiones artísticas de calidad. Dado que los cupos son limitados, se recomienda asistir con anticipación para asegurar el ingreso.