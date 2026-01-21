21 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Entrada gratuita con cupos limitados

Cine y música al aire libre en Godoy Cruz: ciclo gratuito en la Biblioteca Belgrano

El ciclo proyectará clásicos del cine con bandas sonoras icónicas todos los viernes y sábados a las 21, con entrada gratuita y cupos limitados.

Cine y música en Godoy Cruz.

Cine y música en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

La Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano en Godoy Cruz se convierte en un punto de encuentro para amantes del cine y la música. Es que, esta semana comienza este viernes el ciclo “Cantando bajo las estrellas”. Se trata de una propuesta que invita a disfrutar de películas icónicas al aire libre, acompañadas por soundtracks que marcaron época.

Asimismo, las funciones se realizarán los viernes y sábados, a las 21, en Tomba 54. Cabe destacar que, la entrada es gratuita y los cupos son limitados.

Lee además
Murió Adela Gleijer, la histórica actriz de Verano del 98 y Sos mi vida video
Luto en el espectáculo

Murió Adela Gleijer, la histórica actriz de "Verano del 98" y "Sos mi vida"
La Virgen de la Tosquera: el terror sobrenatural filmado en Mendoza que llega a los cines video
Cine y producción local

La Virgen de la Tosquera: el terror sobrenatural filmado en Mendoza que llega a los cines

Cine de culto y música que trasciende generaciones en Godoy Cruz

En primer lugar, el ciclo pone el acento en aquellas películas que dejaron huella no sólo por sus historias, sino también por la fuerza de su música. Así, cada función se transforma en una experiencia sensorial completa, donde imagen y sonido dialogan bajo el cielo nocturno.

Trainspotting y Alta fidelidad: clásicos de los 90

La programación comienza el viernes 23 con Trainspotting, un film emblemático cuya banda sonora se convirtió en símbolo de toda una generación. Luego, el sábado 24, será el turno de Alta fidelidad, una comedia romántica atravesada por la pasión musical y el espíritu melómano.

Casi famosos y Guardianes de la galaxia: la música como protagonista

Por su parte, el viernes 30 se proyectará Casi famosos, una historia que rinde homenaje al rock y al periodismo musical. Finalmente, el sábado 31, el ciclo cerrará con Guardianes de la galaxia, una película que recupera grandes hits y los reinterpreta en clave de aventura y humor.

Una propuesta cultural en Godoy Cruz para disfrutar en comunidad

De esta manera, Godoy Cruz continúa impulsando actividades culturales gratuitas que promueven el encuentro, el disfrute colectivo y el acceso a expresiones artísticas de calidad. Dado que los cupos son limitados, se recomienda asistir con anticipación para asegurar el ingreso.

Temas
Seguí leyendo

Cine y efectos visuales: cómo fue su evolución desde King Kong hasta Avatar

San Rafael revive la tradición con la Pisada de la Uva

Después de décadas, Guaymallén abre la calle Cochabamba entre Estrada y Teurlay

Mendoza estrena un evento de ciclismo que combina deporte, paisaje y vino

Presentan en San Rafael nuevas ambulancias de alta complejidad para el SEC

Leonardo, el bailarín de San Rafael, permanece internado en Dominicana y presenta una leve mejoría

Precios bajos del durazno y la pera afectan a productores de San Rafael

Tupungato celebra el verano con el Sunset "Vino por Los Cerrillos"

LO QUE SE LEE AHORA
Relatos nocturnos organizado por la Municipalidad de Mendoza.
Misterio bajo las estrellas

La Municipalidad de Mendoza propone una experiencia nocturna diferente al aire libre

Las Más Leídas

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de Graduados y Casi Ángeles video
Triste noticia

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de "Graduados" y "Casi Ángeles"

Riña, tiros y muerte en Godoy Cruz: investigan el homicidio de un adolescente.
Investigación

Godoy Cruz: un adolescente murió tras una violenta riña a tiros durante un cumpleaños

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles 21 de enero en Mendoza.
El clima

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles en Mendoza

Qué impacto tiene la llegada de automóviles chinos eléctricos e híbridos en Mendoza
MERCADO AUTOMOTOR

Qué impacto tiene la llegada de automóviles chinos eléctricos e híbridos en Mendoza

Cultura al aire libre: el lago del Parque brilla con un escenario innovador. video
Festivales, agua y música

Escenario flotante y vista 360°: la apuesta de Cultura que sorprende en el Parque San Martín