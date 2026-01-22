Godoy Cruz: imputaron a un menor y a su madre por el asesinato de Joaquín Morales

El crimen de Joaquín Morales , el joven que fue asesinado con un arma de fuego tras una riña durante un cumpleaños en Godoy Cruz , causó gran conmoción en Mendoza . La violencia del hecho y la participación de menores en el hecho alarma y, esta mañana, la Justicia definió las imputaciones para uno de ellos, de 17 años, y su madre, de 42 años.

En el marco de la investigación judicial , tres personas fueron demoradas : una mujer (M. B. C) y sus dos hijos, de 17 y 14 años . De manera preliminar, el mayor de los adolescentes fue señalado como el pre sunto autor de los disparos . Este jueves por la mañana, la fiscal Andrea Lazo pidió la imputación por los siguientes delitos:

En el lugar del hecho , personal de la Unidad de Investigaciones Departamentales (UID) y de Policía Científica también secuestró tres vainas servidas calibre .22 , que fueron incorporadas a la causa.

El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 27° de Godoy Cruz , mientras que la causa es investigada por la Fiscalía de Homicidios , bajo la intervención de la fiscal Lazo , con la presencia en el lugar de la ayudante fiscal Dra. Rinaldi .

Cómo fueron los hechos

El hecho ocurrió cerca de las 3:10, en la intersección de calle 1° de Mayo y Matienzo, cuando se desató una pelea entre vecinos con conflictos previos, que escaló hasta el uso de armas de fuego, según indicaron fuentes policiales.

La situación fue advertida a través de un llamado al 911, realizado por un familiar de una de las víctimas, quien informó que durante el enfrentamiento comenzaron a efectuarse disparos contra las personas presentes en el lugar.

Al arribar el personal policial, en la intersección de 1° de Mayo y Amengual, se encontró a un menor de 16 años herido por arma de fuego, tendido en el suelo y siendo asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

homicidio, godoy cruz, asesinato El suceso ocurrió alrededor de las 3.10 en las inmediaciones de la plaza Juan de Dios Videla Foto: Carla Canizzaro

Minutos después, Joaquín Isaías Morales Contreras (17) y otro joven identificado como D.J.C., de 22 años, ingresaron al Hospital Lencinas, trasladados en un vehículo particular. Al momento del ingreso, los médicos constataron el fallecimiento del adolescente, quien presentaba una herida de arma de fuego en el hemitórax derecho.

En tanto, el joven de 22 años fue diagnosticado con una herida de arma de fuego en el tórax izquierdo, con orificio de salida en la zona dorsal, y debió ser derivado al Hospital Central, donde ingresó directamente a quirófano.