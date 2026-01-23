23 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Siniestro fatal

Hacía "willy" con la moto, cayó a una acequia y murió en Guaymallén

Iba haciendo maniobras peligrosas y perdió el control. La moto involucrada en el accidente vial en Guaymallén tenía pedido de secuestro.

Hacía willy con la moto, cayó a una acequia y murió en Guaymallén.

Hacía "willy" con la moto, cayó a una acequia y murió en Guaymallén.

Por Sitio Andino Policiales

Un motociclista murió en Guaymallén luego de sufrir un accidente vial este viernes, cerca de las 6, en la intersección de las calles Ferrari y Milagros. Según las primeras informaciones, la persona se encontraba haciendo maniobras peligrosas del tipo “willy”, perdió el control y cayó a una acequia.

El siniestro fue advertido a través de un llamado a la línea de emergencias 911. Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia de una moto marca CForce en el interior de un canal ubicado sobre el costado norte de calle Ferrari, a pocos metros del cruce. En el sitio también se encontraba el conductor, un hombre que no llevaba documentación, ya sin signos vitales.

Lee además
Recta final para la Temporada de Ruta mendocina.
polideportivo

La Temporada de Ruta mendocina sigue su marcha y Guaymallén recibe la 10ª fecha
despues de decadas, guaymallen abre la calle cochabamba entre estrada y teurlay
Obras municipales

Después de décadas, Guaymallén abre la calle Cochabamba entre Estrada y Teurlay

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmó el fallecimiento en el lugar. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el motociclista circulaba realizando maniobras peligrosas del tipo “willy”, cruzándose de un carril a otro. Al llegar a la intersección, perdió el control, impactó contra el guardarraíl y cayó posteriormente a la acequia.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Siniestro | Un motociclista murió en Guaymallén luego de sufrir un accidente vial este viernes, cerca de las 6, en la intersección de las calles Ferrari y Milagros. Según las primeras informaciones, la persona se encontraba haciendo maniobras peligrosas del tipo “willy”, perdió el control y cayó a una acequia. Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia de una moto marca CForce en el interior de un canal ubicado sobre el costado norte de calle Ferrari, a pocos metros del cruce. En el sitio también se encontraba el conductor, un hombre que no llevaba documentación, ya sin signos vitales. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el motociclista circulaba realizando maniobras peligrosas del tipo “willy”, cruzándose de un carril a otro. Al llegar a la intersección, perdió el control, impactó contra el guardarraíl y cayó posteriormente a la acequia. Más noticias en sitioandino.com #Fatal #tragedia #willy #Guaymallén"
View this post on Instagram

La moto tenía pedido de secuestro

Al contatar los datos, se descubrió que la moto presentaba un pedido de secuestro vigente desde octubre de 2025 por una causa de averiguación de hurto agravado, solicitado por la Oficina Fiscal de San Martín.

En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad de Investigaciones Departamental (UID) y de Policía Científica, quienes realizaron las medidas de rigor. La identificación del fallecido se realizará mediante el sistema biométrico, mientras que la investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de jurisdicción.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén suma un taller gratuito de armonía musical para vecinos

Destinan fondos para un nuevo sistema cloacal en el Gran Mendoza

Descubrí los sabores y el arte de Guaymallén en el Bus Tour Verano

Marcos Calvente sobre la obra del Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público

Violento choque en Guaymallén: un motociclista perdió la vida tras quedar bajo un colectivo

Obra del Acceso Este: cambios en el tránsito, repavimentación, nuevos puentes y peaje

Accidente fatal en Guaymallén: un joven motociclista murió tras chocar con un auto

Circo Rodas se une a Bomberos Voluntarios de Guaymallén en función solidaria

LO QUE SE LEE AHORA
La víctima circulaba permanentemente por el barrio y, lamentablemente, perdió la vida
Tragedia

Accidente fatal en Godoy Cruz: qué dicen los vecinos sobre el tránsito y cómo recuerdan a la víctima

Las Más Leídas

ATM comunica todo lo que hay que saber para evitar deudas.
Atentos, contribuyentes

Administración Tributaria Mendoza: cuándo vence el Impuesto Inmobiliario 2026

La DGE reglamentó cambios para acceder a las suplencias en la Educación de Adultos.
Histórico

La DGE reglamentó cambios para acceder a las suplencias en la Educación de Adultos

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza
ECONOMÍA FAMILIAR

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza

El Telekino acumula $1.700 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $1.700 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Crimen de Joaquín Isaías Morales en Godoy Cruz: el chico ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas
Villa Hipódromo

Godoy Cruz: imputaron a un menor y a su madre por el asesinato de Joaquín Morales