Hacía "willy" con la moto, cayó a una acequia y murió en Guaymallén.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Siniestro | Un motociclista murió en Guaymallén luego de sufrir un accidente vial este viernes, cerca de las 6, en la intersección de las calles Ferrari y Milagros. Según las primeras informaciones, la persona se encontraba haciendo maniobras peligrosas del tipo “willy”, perdió el control y cayó a una acequia. Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia de una moto marca CForce en el interior de un canal ubicado sobre el costado norte de calle Ferrari, a pocos metros del cruce. En el sitio también se encontraba el conductor, un hombre que no llevaba documentación, ya sin signos vitales. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el motociclista circulaba realizando maniobras peligrosas del tipo “willy”, cruzándose de un carril a otro. Al llegar a la intersección, perdió el control, impactó contra el guardarraíl y cayó posteriormente a la acequia. Más noticias en sitioandino.com #Fatal #tragedia #willy #Guaymallén"

