La Temporada de Ruta mendocina sigue su marcha y Guaymallén recibe la 10ª fecha

La Temporada de Ruta mendocina no detiene su ritmo. Tras una intensa 9ª fecha que tuvo como gran ganador a Bernardo Cambareri , el calendario 2025/2026 continuará el próximo domingo 25 de enero con la disputa de la 10ª fecha , que se correrá en el departamento de Guaymallén , en un circuito exigente y ya conocido por el pelotón.

La novena jornada volvió a reunir a los principales exponentes del ciclismo provincial y tuvo como figura destacada a Bernardo Cambareri, representante de la Municipalidad de Luján de Cuyo, quien se impuso en la categoría Élite tras una competencia de alto ritmo.

El podio lo completaron Fernando Contreras y Christian Moyano , ambos de la Municipalidad de Guaymallén , ratificando el protagonismo de las estructuras municipales en la temporada. Detrás finalizaron Alejandro Durán (Godoy Cruz) y Gabriel Brizuela (Guaymallén).

En las demás divisionales, los ganadores fueron:

Juveniles: Luciano Aveiro

Máster: Daniel Zumer

Damas: María Laura Bugarin

Además, la Pasada Especial Walter Pelusso quedó en manos de Joaquín Fernández, sumando emoción extra a la jornada.

Guaymallén será sede de la 10ª fecha del calendario

La Asociación Ciclista Mendocina confirmó que la 10ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026 se disputará el domingo 25 de enero en Plaza del Kilómetro 8, sobre calle Silvano Rodríguez, en Guaymallén.

El cronograma será el siguiente:

Concentración: 8:00 horas

Largada: 9:00 horas

El circuito tendrá una extensión de 10,1 kilómetros, recorriendo Silvano Rodríguez, Los Italianos, Celestino Argumedo y Benjamín Argumedo, y se completará en 14 giros, totalizando aproximadamente 141,4 kilómetros.

La competencia contará con participación de todas las categorías, y la inscripción se realizará el mismo domingo en la concentración, facilitando la presencia de corredores de toda la provincia.

Un calendario que entra en su tramo clave

Con varias fechas ya disputadas y un nivel competitivo sostenido, la Temporada de Ruta mendocina comienza a transitar un momento decisivo. El triunfo de Cambareri en la 9ª fecha reordenó expectativas y dejó planteada una lucha abierta de cara a lo que viene.

