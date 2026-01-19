19 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Experiencia local

Descubrí los sabores y el arte de Guaymallén en el Bus Tour Verano

Recorridos gratuitos en Guaymallén por tambo centenario, atelier de arte y bodega familiar para vecinos y turistas.

image
image

La actividad tuvo como punto de encuentro la explanada de la Municipalidad de Guaymallén. Desde allí, los participantes abordaron el bus para iniciar un recorrido guiado que propuso como primera parada el establecimiento Tambo Guercio, ubicado en la calle Mathus Hoyos 4641, una empresa familiar con una trayectoria de más de 100 años en Mendoza, dedicada a la elaboración y venta de derivados lácteos.

Lee además
Marcos Calvente sobre la obra en el Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público.
Ambicioso plan

Marcos Calvente sobre la obra del Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público
Guaymallén: La víctima fatal tenía 27 años y viajaba junto a su pareja y una beba de un año.
Hospitalizaron a una menor

Violento choque en Guaymallén: un motociclista perdió la vida tras quedar bajo un colectivo
image

Visitas por El Bermejo y Los Corralitos en Guaymallén

Luego, visitaron el atelier de Federico Arcidiácono, en El Bermejo, donde pudieron apreciar las obras del artista, quien les explicó sobre el proceso de creación de las mismas.

image

Al finalizar, los presentes se dirigieron hacia la Bodega SMS, en Los Corralitos, y fueron recibidos por sus propios dueños, quienes hicieron un recorrido guiado contando la historia del establecimiento y prepararon una selección especial para la degustación de los vinos allí elaborados.

Temas
Seguí leyendo

Obra del Acceso Este: cambios en el tránsito, repavimentación, nuevos puentes y peaje

Accidente fatal en Guaymallén: un joven motociclista murió tras chocar con un auto

Circo Rodas se une a Bomberos Voluntarios de Guaymallén en función solidaria

Vuelve el Bicitour de Guaymallén: descubre el departamento pedaleando

Guaymallén apuesta a la energía solar con un complejo de última generación

Un motociclista falleció en Guaymallén tras impactar contra una camioneta

Victoria Segura: "Como reina entiendo que la Vendimia es la unión y el amor de todo un pueblo"

Imputaron a una tercera persona por el homicidio de Nicolás Varas Frías en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza, renovada: más de 15 mil mendocinos celebraron la inauguración de la calle Sarmiento.
Obras

Mendoza, renovada: más de 15 mil mendocinos celebraron la reapertura de la calle Sarmiento

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero

Las causas del incendio aún no fueron determinadas (Foto de Archivo)
La Legua

Se incendió una reconocida bodega en Maipú y el fuego afectó un galpón con madera

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 18 de enero: números ganadores del sorteo 3340
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 18 de enero: números ganadores del sorteo 3340

El Paso a Chile permanece abierto ese lunes 19 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 19 de enero

Vínculo roto. Javier Milei se va del país y tendrá a Villarruel cortita.
Casa Rosada

La movida de Milei para bloquear a Villarruel durante su viaje a Davos