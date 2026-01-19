Descubrí los sabores y el arte de Guaymallén en el Bus Tour Verano

image La actividad tuvo como punto de encuentro la explanada de la Municipalidad de Guaymallén. Desde allí, los participantes abordaron el bus para iniciar un recorrido guiado que propuso como primera parada el establecimiento Tambo Guercio, ubicado en la calle Mathus Hoyos 4641, una empresa familiar con una trayectoria de más de 100 años en Mendoza, dedicada a la elaboración y venta de derivados lácteos.

image Visitas por El Bermejo y Los Corralitos en Guaymallén Luego, visitaron el atelier de Federico Arcidiácono, en El Bermejo, donde pudieron apreciar las obras del artista, quien les explicó sobre el proceso de creación de las mismas.

image Al finalizar, los presentes se dirigieron hacia la Bodega SMS, en Los Corralitos, y fueron recibidos por sus propios dueños, quienes hicieron un recorrido guiado contando la historia del establecimiento y prepararon una selección especial para la degustación de los vinos allí elaborados.