Después de décadas, Guaymallén abre la calle Cochabamba entre Estrada y Teurlay

Por Sitio Andino Departamentales







El Municipio de Guaymallén inició la apertura de calle Cochabamba (continuidad de Aramburu hacia el este) entre Estrada y Teurlay, con el objetivo de mejorar la conectividad urbana en sentido este-oeste. Es que el eje Aramburu-Cochabamba une las calles Las Cañas y Azcuénaga, dos de las principales arterias del departamento, con amplio desarrollo habitacional y comercial.

image De esta manera, con la apertura de Cochabamba, se unirán los distritos de Las Cañas, Villa Nueva y Jesús Nazareno. Esta obra es una necesidad ya marcada en los planes Municipal y Provincial de Ordenamiento Territorial, como problema estructurante, ineficiente accesibilidad y conectividad inter e intra departamental, debido a una trama vial incompleta.

Inicio de obras en Guaymallén El expediente municipal para lograr la apertura de esa arteria se inició en el año 95. El proceso incluyó una audiencia pública, que se realizó en el 2022. Tras años de gestiones, donaciones de terrenos y expropiaciones, hoy se concreta la apertura.

image Una vez derrumbado el paredón que cerraba el paso de Cochabamba a la altura de Estrada, se iniciaron las obras que consisten en cordón, cuneta y banquina, asfalto de la calle entre Estrada y Teurlay (unos 550 metros), veredas y esquinas, alcantarillas, nichos forestales y reconversión de las luminarias existentes a led.

Compartí la nota:







