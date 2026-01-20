Guaymallén suma un taller gratuito de armonía musical para vecinos

El Municipio de Guaymallén sigue sumando talleres musicales de verano con el objetivo de brindarles a los vecinos del departamento la oportunidad de aprender sobre técnicas de producción musical y cómo tocar algunos instrumentos.
La inscripción en Guaymallén se realiza online y los módulos se dictarán los días 27 y 29 de enero, y 10 y 12 de febrero.
En esta ocasión se dictará un Taller de armonía práctica. El curso es gratuito, estará a cargo de la profesora Natalia Boriero y se realizará en el auditorio Goy Ogalde de la Escuela de Rock Mario Matar, ubicada en la explanada del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre esquina Godoy Cruz, San José).
La actividad constará de 2 módulos y se podrá realizar tanto en el turno mañana como en el turno tarde.
Este taller explora la armonía desde sus bases hasta su aplicación práctica, analizando cómo la relación entre los sonidos genera tensión y reposo. El objetivo es proporcionar herramientas técnicas y sensoriales que permitan comprender la estructura de la música y enriquecer la experiencia de escucha.
Los interesados deberán inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/LEdvDdAzdjgooFuh7