Verano formativo

Guaymallén suma un taller gratuito de armonía musical para vecinos

La inscripción en Guaymallén se realiza online y los módulos se dictarán los días 27 y 29 de enero, y 10 y 12 de febrero.

Escuela de Rock Mario Matar.

El Municipio de Guaymallén sigue sumando talleres musicales de verano con el objetivo de brindarles a los vecinos del departamento la oportunidad de aprender sobre técnicas de producción musical y cómo tocar algunos instrumentos.

En esta ocasión se dictará un Taller de armonía práctica. El curso es gratuito, estará a cargo de la profesora Natalia Boriero y se realizará en el auditorio Goy Ogalde de la Escuela de Rock Mario Matar, ubicada en la explanada del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre esquina Godoy Cruz, San José).

Talleres musicales de la Escuela de Rock Mario Matar

La actividad constará de 2 módulos y se podrá realizar tanto en el turno mañana como en el turno tarde.

  • Módulo I: martes 27/1, a las 17h, y jueves 29/1, a las 10h.
  • Módulo II: martes 10/2, a las 17h, y jueves 12/2, a las 10h.

Este taller explora la armonía desde sus bases hasta su aplicación práctica, analizando cómo la relación entre los sonidos genera tensión y reposo. El objetivo es proporcionar herramientas técnicas y sensoriales que permitan comprender la estructura de la música y enriquecer la experiencia de escucha.

