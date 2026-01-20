Qué pasó con el pase de Sebastian Villa a River Plate

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia y campeón de la Copa Argentina 2025, está muy cerca de quedarse en Mendoza.

Sebastián Villa definió su futuro tras semanas de versiones, llamados y negociaciones cruzadas. Ni River ni Cruz Azul : el extremo colombiano continuará en Independiente Rivadavia , al menos hasta mediados de 2026 , y se sumará en los próximos días al plantel que dirige Alfredo Berti para encarar una temporada histórica.

Luego de un extenso periplo por Colombia y de analizar distintas propuestas del exterior, el futbolista aceptó las condiciones del club mendocino y volverá a ponerse a disposición de la Lepra , que afrontará triple competencia y disputará por primera vez la Copa Libertadores .

La continuidad de Villa se explica, en parte, por un ultimátum planteado por Daniel Vila , presidente de Independiente Rivadavia. El delantero recibió sondeos y ofertas desde River, Corinthians y Cruz Azul , pero ninguna logró satisfacer las pretensiones económicas del club ni terminó de convencer al jugador.

La propuesta más concreta fue la del Cruz Azul , que buscó armar una dupla ofensiva colombiana junto a Miguel Borja , aunque las negociaciones entre clubes no prosperaron y el pase quedó descartado.

Contrato vigente en la Lepra y una salida pactada a futuro

Villa tiene vínculo con Independiente Rivadavia hasta finales de 2026, aunque las partes quedaron en fijar un monto para una posible transferencia en el mercado de pases de invierno. El club mendocino dejó en claro que solo escuchará ofertas cercanas a los 10 millones de dólares, cifra que fue determinante para frenar varias negociaciones.

De esta manera, el colombiano seguirá siendo una de las piezas centrales del proyecto deportivo de la Lepra, que se prepara para un año exigente y de alta exposición internacional.

La Copa Libertadores, su nueva vidriera

La intención inicial de Villa de emigrar estaba ligada a ganar visibilidad internacional y potenciar sus chances de volver a la Selección de Colombia, con el Mundial 2026 como gran objetivo. La falta de acuerdos no le permitió concretar la salida, pero la Copa Libertadores aparece ahora como una vidriera de peso.