19 de enero de 2026
Sitio Andino
Ultimátum para Sebastián Villa: ¿México, Brasil o quedarse en Mendoza?

El extremo colombiano Sebastián Villa debe definirse esta semana: ser vendido por 10-12 millones de dólares o sumarse a la pretemporada del Torneo Apertura.

Tiempos de felicidad entre Sebastián Villa y el club del parque. ¿Y ahora que sucederá?.

Más allá de que mantiene una estrecha relación con el presidente Daniel Vila, con quien acordó marcharse en este mercado de pases, en una operación que le convendría deportivamente al extremo colombiano y económicamente al club, lo cierto es que la pelota ya volvió a rodar en el fútbol argentino, a Mendoza no llegó ninguna propuesta de salida concreta y la paciencia empieza a agotarse.

Villa tiene contrato hasta diciembre del 2026, pero no se sumó a la pretemporada ni fue considerado en el debut de la Copa Argentina. Una vez bajado el telón de la temporada pasada, decidió viajar a su país (se lo vio observando torneos de Baby Fútbol en Antioquia) y quedarse allí hasta definir el próximo paso de su carrera.

Sebastián Villa es irremplazable

Para el técnico Alfredo Berti es una pieza irremplazable en el ataque e hizo todo lo posible para retenerlo. Como todavía está vinculado y no hay pretendientes serios a la vista, la Lepra mendocina le hizo llegar un aviso: o es vendido esta semana en la cifra cercana a lo que pide el club (entre 10 y 12 millones de dólares) o deberá presentarse a entrenar a partir del lunes que viene y ponerse a disposición para el arranque del Torneo Apertura.

El ex-Boca quiere dar un salto en su carrera que lo acerque aún más a la selección de Colombia y le permita pelear por un lugar en la lista definitiva para el Mundial, aunque por el momento lo único claro en torno a su situación es que se frustró su deseo de jugar en River por “diferencias insalvables”, según indicó el presidente Stefano Di Carlo, y rechazó una oferta de cinco millones del Santos de Neymar.

“Tenemos muchas llamadas, todo el día estamos en llamadas, así que estamos esperando la mejor decisión, la mejor oferta, buscando un proyecto”, había asegurado el delantero días atrás. En el medio brotaron rumores de Arabia Saudita y otros tantos de Brasil. Pero solo sondeos que no se tradujeron en negociaciones formales.

