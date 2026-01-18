Independiente Rivadavia vuelve a jugar y debuta en la Copa Argentina en San Luis: hora y dónde verlo

Y un día, la espera llegó a su fin. Tras la victoria ante Defensa y Justicia , el pasado 17 de noviembre de 2025 , el Club Sportivo Independiente Rivadavia volverá a ver acción oficial este domingo, cuando debute en la Copa Argentina y comience la defensa del título en el estadio La Pedrera , en San Luis .

El estadio ubicado en Villa Mercedes será el escenario del cruce entre la Lepra y Estudiantes de Caseros , correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina. Se trata de un certamen muy especial para el Azul, que viene de conquistar el título y buscará revalidar lo hecho en la última edición.

Llamativamente, el rival será el mismo con el que Independiente Rivadavia inició su camino en la edición 2025, torneo que terminó con la histórica consagración del conjunto mendocino.

Con respecto al equipo campeón, el plantel presenta varias bajas y algunas caras nuevas . Sin embargo, Alfredo Berti ya tiene en mente el once inicial para el estreno en tierras puntanas.

Cabe destacar que tanto el entrenador como Alejo Osella y Matías Fernández fueron habilitados y podrán estar dentro del campo de juego, luego de haber sido expulsados en la final frente a Argentinos Juniors.

Probable formación de la Lepra

Si bien la alineación no está confirmada, el cuerpo técnico se inclinaría por un equipo con cuatro refuerzos y siete futbolistas campeones. El once sería:

Ramiro Macagno; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Alex Arce.

Los números de Independiente Rivadavia en Copa Argentina

El partido de este domingo será el 19° de Independiente Rivadavia en la historia de la Copa Argentina. Hasta el momento, la Lepra acumula siete triunfos, cinco empates y seis derrotas, con 19 goles a favor y 19 en contra.

Además, será la primera vez que el Azul juegue en el estadio La Pedrera. Si bien ya disputó encuentros oficiales en la provincia de San Luis —dos de ellos en La Punta, durante el torneo que terminó en título—, nunca antes se había presentado en el escenario de Villa Mercedes.