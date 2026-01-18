18 de enero de 2026
Sitio Andino
Australian Open 2026: Etcheverry y Fran Comesaña avanzaron a la segunda ronda

Tomás Martín Etcheverry debutó con triunfo en el Australian Open 2026 y jugará la segunda ronda. También ganó Francisco Comesaña. Mirá el resumen.

Tomás Etcheverry superó un duro debut ante Kecmanovic en el Australian Open.

El tenis argentino arrancó con buenas noticias en el Australian Open 2026. Tomás Martín Etcheverry superó un exigente debut ante el serbio Miomir Kecmanovic en cinco sets y avanzó a la segunda ronda del primer Grand Slam del año, tras casi cuatro horas de juego en Melbourne.

Tomás Etcheverry mostró carácter y sacó adelante un debut durísimo

El platense, actual 62° del ranking ATP, se impuso por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4 luego de 3 horas y 57 minutos de partido ante Kecmanovic (60°), en un cruce parejo y cambiante. Tras perder dos sets consecutivos, Etcheverry apeló a su fortaleza mental para revertir el marcador y quedarse con un triunfo clave.

Era una prueba de carácter. Estaba enojado porque por tonterías había quedado abajo y ya no tenía margen de error. Estoy orgulloso de haber podido sacarlo adelante”, expresó el argentino, que en la segunda ronda enfrentará al británico Arthur Fery.

Francisco Comesaña también ganó y sigue en carrera

Otra de las buenas noticias para el tenis nacional fue la victoria de Francisco Comesaña. El marplatense, 68° del mundo, venció al estadounidense Patrick Kypson (116°) por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3, en un partido que se extendió por casi tres horas.

Fue un buen partido, aunque no tenía las mejores sensaciones. Los nervios me jugaron una mala pasada, pero pude relajarme y volver a encontrar mi juego”, explicó Comesaña, quien destacó además su preparación física tras una intensa pretemporada.

Ugo Carabelli cayó y más argentinos salen a escena

La nota negativa de la jornada fue la eliminación de Camilo Ugo Carabelli, que cayó ante el húngaro Marton Fucsovics por 7-6 (7-5), 6-1 y 6-2.

En tanto, este domingo continuará la presencia argentina en Melbourne con los debuts de Mariano Navone frente al serbio Hamad Medjedovic, Juan Manuel Cerúndolo ante el local Jordan Thompson y Thiago Tirante frente al australiano Aleksandar Vukic.

