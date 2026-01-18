Australian Open 2026: Etcheverry y Fran Comesaña avanzaron a la segunda ronda

El tenis argentino arrancó con buenas noticias en el Australian Open 2026 . Tomás Martín Etcheverry superó un exigente debut ante el serbio Miomir Kecmanovic en cinco sets y avanzó a la segunda ronda del primer Grand Slam del año, tras casi cuatro horas de juego en Melbourne.

El platense, actual 62° del ranking ATP , se impuso por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4 luego de 3 horas y 57 minutos de partido ante Kecmanovic (60°), en un cruce parejo y cambiante. Tras perder dos sets consecutivos, Etcheverry apeló a su fortaleza mental para revertir el marcador y quedarse con un triunfo clave.

“ Era una prueba de carácter. Estaba enojado porque por tonterías había quedado abajo y ya no tenía margen de error. Estoy orgulloso de haber podido sacarlo adelante ”, expresó el argentino, que en la segunda ronda enfrentará al británico Arthur Fery .

Otra de las buenas noticias para el tenis nacional fue la victoria de Francisco Comesaña . El marplatense, 68° del mundo , venció al estadounidense Patrick Kypson (116°) por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3 , en un partido que se extendió por casi tres horas.

“Fue un buen partido, aunque no tenía las mejores sensaciones. Los nervios me jugaron una mala pasada, pero pude relajarme y volver a encontrar mi juego”, explicó Comesaña, quien destacó además su preparación física tras una intensa pretemporada.

Ugo Carabelli cayó y más argentinos salen a escena

La nota negativa de la jornada fue la eliminación de Camilo Ugo Carabelli, que cayó ante el húngaro Marton Fucsovics por 7-6 (7-5), 6-1 y 6-2.

En tanto, este domingo continuará la presencia argentina en Melbourne con los debuts de Mariano Navone frente al serbio Hamad Medjedovic, Juan Manuel Cerúndolo ante el local Jordan Thompson y Thiago Tirante frente al australiano Aleksandar Vukic.