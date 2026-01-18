Tras ganar el clásico, Lisandro Martínez cruzó a Scholes y lanzó un fuerte desafío en Manchester

Luego del triunfo del Manchester United en el clásico ante el City, Lisandro Martínez fue protagonista dentro y fuera de la cancha. El defensor argentino respondió con dureza a las críticas del ídolo Paul Scholes y dejó una frase desafiante que no tardó en viralizarse en Inglaterra.

Como informó Agencia Noticias Argentinas , el Manchester United derrotó 2 a 0 al Manchester City en el clásico correspondiente a la fecha 22 de la Premier League , cortando una racha de cinco partidos sin victorias . El equipo dirigido por Michael Carrick mostró una versión sólida y el argentino Lisandro Martínez fue titular y completó los 90 minutos .

El triunfo no solo significó un envión anímico para los “Red Devils”, sino que también reavivó viejas polémicas en torno al rendimiento del defensor campeón del mundo con la Selección argentina.

En la previa del clásico, Paul Scholes , histórico mediocampista del United, había cuestionado al argentino al afirmar que podía imaginarse “a Haaland anotando y lanzando al defensor de 1,75 metros a la red ”. Tras el partido, Martínez no esquivó la polémica y respondió sin filtros.

“Puede decir lo que quiera. Ya le dije anteriormente que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea. Me da igual”, disparó el entrerriano, oriundo de Gualeguay. Y agregó: “Me da igual lo que digan. Solo me concentro en mi rendimiento, en el del equipo y lo doy todo por este club hasta el último día”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/martin197508/status/2012935804939571657&partner=&hide_thread=false Erling Haaland no ha logrado marcar en seis de los siete partidos que se ha enfrentado a Lisandro Martínez.

https://t.co/xL94JkAeVt — martin (@martin197508) January 18, 2026

El cruce tuvo respuesta y cerró con ironía

Lejos de escalar el conflicto, Scholes recogió el guante tras el partido y respondió con ironía y reconocimiento: “Alguien ha tenido un gran partido. Estoy realmente feliz por ti. El té, sin azúcar, por favor”, escribió el ex jugador que disputó 718 partidos con la camiseta del Manchester United.