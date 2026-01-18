Videos: River cerró la pretemporada con una victoria por penales ante Peñarol

POsitivo cierre de la pretemporada para el Millonario. Foto: Prensa Club Atlético River Plate









El Club Atllético River Plate cerró su pretemporada en Uruguay con una victoria ante Peñarol por penales 4-2, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, en un amistoso que tuvo intensidad, fricción y momentos de tensión, pero muy pocas situaciones claras.

Con goles desde los doce pasos de Maximiliano Salas, Tomás Galvan, Giuliano Galoppo e Ian Subiabre y una atajada de Santiago Beltran, el “Millonario” finalizó su gira previa al inicio del campeonato de la Liga Profesional.

Triunfo por penales frente a Peñarol en el último amistoso de pretemporada. #VamosRiver pic.twitter.com/hzfYXr8lUU — River Plate (@RiverPlate) January 18, 2026 El resumen del River 0 (4) - Peñarol 0 (2) En el arranque, River intentó asumir el protagonismo con la pelota, aunque el trámite se volvió trabado y cortado por infracciones. La chance más clara para el conjunto de Marcelo Gallardo fue una llegada de Matías Viña, que se proyectó por izquierda y remató alto, mientras que Peñarol avisó con una corrida de Abel Hernández que obligó a una salida salvadora del arquero Franco Beltrán antes de que el delantero terminara lesionado y dejara la cancha.

River 0 (4) - Peñarol 0 (2)

Estadio: Domingo Burgueño Miguel Penales anotados en River: Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Ian Subiabre. Penales anotados en Peñarol: Gastón Togni, Leandro Umpiérrez. Penales errados en Peñarol: Julio Daguer, Penales atajados en Peñarol: Ignacio Alegre. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Fausto Vera; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo. Peñarol: Sebastian Britos; Matías González, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Stiven Muhlethaler; Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez, Abel Hernández. DT: Diego Aguirre.

