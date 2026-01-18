18 de enero de 2026
Sitio Andino
Amistoso

Videos: River cerró la pretemporada con una victoria por penales ante Peñarol

Con un mix entre experimentados y jóvenes, el Millonario igualó 0 a 0 con el Manya y se impuso en la definición desde los doce pasos. Gallardo celebró sus 60 años con una alegría.

POsitivo cierre de la pretemporada para el Millonario.

Foto: Prensa Club Atlético River Plate

El Club Atllético River Plate cerró su pretemporada en Uruguay con una victoria ante Peñarol por penales 4-2, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, en un amistoso que tuvo intensidad, fricción y momentos de tensión, pero muy pocas situaciones claras.

Con goles desde los doce pasos de Maximiliano Salas, Tomás Galvan, Giuliano Galoppo e Ian Subiabre y una atajada de Santiago Beltran, el “Millonario” finalizó su gira previa al inicio del campeonato de la Liga Profesional.

El resumen del River 0 (4) - Peñarol 0 (2)

En el arranque, River intentó asumir el protagonismo con la pelota, aunque el trámite se volvió trabado y cortado por infracciones. La chance más clara para el conjunto de Marcelo Gallardo fue una llegada de Matías Viña, que se proyectó por izquierda y remató alto, mientras que Peñarol avisó con una corrida de Abel Hernández que obligó a una salida salvadora del arquero Franco Beltrán antes de que el delantero terminara lesionado y dejara la cancha.

En el segundo tiempo, el equipo uruguayo estuvo cerca de romper el cero con un bombazo de Leandro Umpiérrez desde afuera del área que dio en el travesaño, en la acción más peligrosa de la noche. River respondió con remates de Tomás Galván y Fausto Vera, pero entre interrupciones y cambios el partido mantuvo el mismo guion y se encaminó al empate.

La definición llegó en los penales y allí River fue más certero: convirtieron Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Tomás Galván e Ian Subiabre, autor del disparo que selló la serie. En el arco, Beltrán fue determinante al atajarle el remate a Ignacio Alegre, mientras que Peñarol falló otro penal cuando Julio Daguer la tiró por arriba.

De esta manera, el conjunto de Gallardo se quedó con el amistoso en la Serie Río de la Plata y cerró una prueba exigente, con ritmo de pretemporada pero clima de partido pesado, donde la eficacia en la tanda terminó marcando la diferencia a favor del “Millonario”.

Síntesis del River Plate - Peñarol

  • Serie Río de la Plata
  • River 0 (4) - Peñarol 0 (2)
  • Estadio: Domingo Burgueño Miguel

Penales anotados en River: Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Ian Subiabre.

Penales anotados en Peñarol: Gastón Togni, Leandro Umpiérrez.

Penales errados en Peñarol: Julio Daguer,

Penales atajados en Peñarol: Ignacio Alegre.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Fausto Vera; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Peñarol: Sebastian Britos; Matías González, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Stiven Muhlethaler; Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez, Abel Hernández. DT: Diego Aguirre.

