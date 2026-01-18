En España admiten mal clima en la Selección a meses de la Finalissima ante Argentina

En España reconocen preocupación por el clima interno en la Selección tras los últimos clásicos entre Real Madrid y Barcelona.

Mientras la Selección de fútbol de Argentina sostiene un clima de armonía bajo el mando de Lionel Scaloni , en España crece la preocupación por las tensiones internas de su combinado nacional. A semanas de la Finalissima y con el Mundial 2026 en el horizonte, medios españoles reconocen un malestar que se hizo visible tras los últimos clásicos entre Real Madrid y Barcelona.

En los últimos años, cada integrante del seleccionado argentino remarcó el buen clima puertas adentro como uno de los pilares del éxito deportivo. Con Lionel Messi como líder y un grupo consolidado, la Albiceleste acumula cuatro títulos: Copa América 2021 , Finalissima 2022 , Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024 .

De cara a los próximos desafíos, la Argentina mantiene esa armonía como un valor clave para afrontar la Finalissima 2026 y la defensa del título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá , que comenzará el 11 de junio .

La situación en la Selección de España, dirigida por Luis de la Fuente, aparece como la contracara. Según reconocen medios locales, el cuerpo técnico observa con preocupación las discusiones y gestos de tensión que se repitieron en los recientes enfrentamientos entre Real Madrid y Barcelona .

El Diario AS puso el tema en agenda este domingo al describir un clima que inquieta a la Roja:

“Gestos, momentos tensos, diálogos acabados de manera brusca, clásicos subidos de temperatura… situaciones que están llamando la atención y que ponen en alerta al cuerpo técnico de la Selección española”.

Carvajal, Yamal y una grieta que inquieta

Los focos se posaron especialmente en los cruces entre Dani Carvajal y Lamine Yamal, tanto en el clásico de LaLiga disputado en el Santiago Bernabéu como en la final de la Supercopa de España, jugada en Yeda, Arabia Saudita.

Siempre según AS, estas situaciones “le han quitado horas de sueño al cuerpo técnico, que sabe que el Mundial ya está en juego y que cualquier incidente puede echar por tierra todo el trabajo previo”.

Finalissima en el horizonte

Este contexto toma mayor relevancia por la cercanía de la Finalissima. UEFA, Conmebol, AFA y RFEF acordaron que Argentina y España se enfrenten el viernes 27 de marzo, en el Estadio Icónico de Lusail, en Doha, Qatar.