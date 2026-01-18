18 de enero de 2026
Boca enfrenta a Olimpia en su último amistoso antes del Apertura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors juega ante el Club Olimpia de Paraguay en San Nicolás en el cierre de la pretemporada, a días del debut en el Torneo Apertura. Miré el detalle.

Boca viene de empatar sin goles ante Millonarios en La Bombonera. Foto: Fotobaires

 

Por Sitio Andino Deportes

Boca Juniors afrontará este domingo su último amistoso del fútbol de pretemporada antes del inicio del Torneo Apertura. El Xeneize se medirá ante Olimpia de Paraguay desde las 21.15, en el estadio Único de San Nicolás, con el objetivo de ajustar detalles de cara al debut oficial frente a Deportivo Riestra.

Pensando en el debut ante Deportivo Riestra, programado para el domingo 25 de enero, el cuerpo técnico decidió repetir el once inicial y mantener el esquema 4-3-3, con la presencia de Ander Herrera y Brian Aguirre desde el arranque.

Bajas importantes en Boca

Boca volverá a presentar cuatro ausencias de peso por lesión:

  • Edinson Cavani (lumbalgia)

  • Carlos Palacios (sinovitis)

  • Milton Giménez (pubalgia)

  • Rodrigo Battaglia (tendinopatía en el tendón de Aquiles)

Todos continúan con sus procesos de recuperación y no tienen fecha confirmada de regreso.

Olimpia llega con mayor rodaje

El equipo paraguayo, dirigido por Pablo Sánchez, arriba al amistoso con mayor actividad reciente tras su participación en la Serie Río de la Plata. En su último compromiso, igualó 0-0 ante Colo Colo y cayó 4-3 por penales, en un encuentro disputado en Uruguay.

Probables formaciones

Boca Juniors

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

DT: Claudio Úbeda.

Olimpia

Gastón Olivera; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira y Rodney Redes.

DT: Pablo Sánchez.

Boca vs. Olimpia: hora, TV y estadio

Hora: 21.15

TV: Disney+

Estadio: Único de San Nicolás

Será la última prueba para Boca antes del arranque oficial del Torneo Apertura, en un contexto donde el resultado y el funcionamiento empiezan a ser determinantes para el futuro inmediato del equipo.

