Encontraron a la hermana de Marcos Acuña y está internada en un hospital de Zapala

Fabiana Edith Muñoz, hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos Acuña, fue encontrada este domingo en la ciudad neuquina de Zapala, luego de permanecer desaparecida desde el viernes. La mujer fue hallada durante un rastrillaje policial y trasladada a un hospital para su evaluación médica.
Fue encontrada durante un rastrillaje de la policía
Según confirmaron fuentes oficiales, Muñoz, de 42 años, fue ubicada durante la madrugada del domingo en una zona rural de Zapala, en el marco de un operativo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Policía de la Provincia de Neuquén.
La búsqueda estuvo a cargo del Departamento Centro de Operaciones Policiales, que había emitido una alerta de “Ubicación y Paradero” bajo el registro N.º 20/26. En el procedimiento también intervinieron la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala y la Comisaría del Menor y la Mujer. El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias de lo ocurrido, mientras la familia aguarda la evolución de la mujer internada.