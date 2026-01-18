Encontraron a la hermana de Marcos Acuña y está internada en un hospital de Zapala

Fabiana Edith Muñoz, de 42 años y hermana de Marcos Acuña, había sido vista por última vez el viernes.

Fabiana Edith Muñoz, hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos Acuña, fue encontrada este domingo en la ciudad neuquina de Zapala, luego de permanecer desaparecida desde el viernes. La mujer fue hallada durante un rastrillaje policial y trasladada a un hospital para su evaluación médica.

Fue encontrada durante un rastrillaje de la policía Según confirmaron fuentes oficiales, Muñoz, de 42 años, fue ubicada durante la madrugada del domingo en una zona rural de Zapala, en el marco de un operativo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Policía de la Provincia de Neuquén.

Tras ser hallada, fue trasladada al Hospital de Zapala, donde quedó internada para realizarle una revisión integral. Por el momento, no se brindaron detalles sobre su estado de salud.

La mujer, de 42 años, había sido vista por última vez el viernes y su… pic.twitter.com/pOmFc458A8 — Perfil.com (@perfilcom) January 18, 2026 El vínculo con Marcos Acuña Fabiana Muñoz es hija de Sara Gladys Del Prado, madre del lateral de la Selección argentina. La desaparición había generado una fuerte repercusión en redes sociales, donde vecinos de la ciudad y seguidores del fútbol viralizaron la imagen de búsqueda para colaborar con la familia.

La búsqueda estuvo a cargo del Departamento Centro de Operaciones Policiales, que había emitido una alerta de “Ubicación y Paradero” bajo el registro N.º 20/26. En el procedimiento también intervinieron la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala y la Comisaría del Menor y la Mujer. El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias de lo ocurrido, mientras la familia aguarda la evolución de la mujer internada.