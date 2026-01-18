18 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
percance

Encontraron a la hermana de Marcos Acuña y está internada en un hospital de Zapala

Fabiana Edith Muñoz, hermana del futbolista Marcos Acuña, fue hallada tras un operativo policial. Repasá lo sucedido con el defensor de River.

Fabiana Edith Muñoz, de 42 años y hermana de Marcos Acuña, había sido vista por última vez el viernes.

Fabiana Edith Muñoz, de 42 años y hermana de Marcos Acuña, había sido vista por última vez el viernes.

Por Sitio Andino Deportes

Fabiana Edith Muñoz, hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos Acuña, fue encontrada este domingo en la ciudad neuquina de Zapala, luego de permanecer desaparecida desde el viernes. La mujer fue hallada durante un rastrillaje policial y trasladada a un hospital para su evaluación médica.

Fue encontrada durante un rastrillaje de la policía

Según confirmaron fuentes oficiales, Muñoz, de 42 años, fue ubicada durante la madrugada del domingo en una zona rural de Zapala, en el marco de un operativo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Policía de la Provincia de Neuquén.

Lee además
La Lepra quiere arrancar con el pie derecho.
El único campeón de Cuyo

Independiente Rivadavia vuelve a jugar y debuta en la Copa Argentina en San Luis: hora y dónde verlo
En España reconocen preocupación por el clima interno en la Selección tras los últimos clásicos entre Real Madrid y Barcelona.  
conflicto

En España admiten mal clima en la Selección a meses de la Finalissima ante Argentina

Tras ser hallada, fue trasladada al Hospital de Zapala, donde quedó internada para realizarle una revisión integral. Por el momento, no se brindaron detalles sobre su estado de salud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/perfilcom/status/2012925450813649358&partner=&hide_thread=false

El vínculo con Marcos Acuña

Fabiana Muñoz es hija de Sara Gladys Del Prado, madre del lateral de la Selección argentina. La desaparición había generado una fuerte repercusión en redes sociales, donde vecinos de la ciudad y seguidores del fútbol viralizaron la imagen de búsqueda para colaborar con la familia.

La búsqueda estuvo a cargo del Departamento Centro de Operaciones Policiales, que había emitido una alerta de “Ubicación y Paradero” bajo el registro N.º 20/26. En el procedimiento también intervinieron la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala y la Comisaría del Menor y la Mujer. El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias de lo ocurrido, mientras la familia aguarda la evolución de la mujer internada.

Temas
Seguí leyendo

Boca enfrenta a Olimpia en su último amistoso antes del Apertura: hora, TV y formaciones

Inter Miami sueña en grande: el objetivo es que Messi juegue la Copa Libertadores

La Fórmula 1 destacó a un piloto argentino como una de las grandes promesas del automovilismo

Australian Open 2026: Etcheverry y Fran Comesaña avanzaron a la segunda ronda

Tras ganar el clásico, Lisandro Martínez cruzó a Scholes y lanzó un fuerte desafío en Manchester

Videos: River cerró la pretemporada con una victoria por penales ante Peñarol

Dolor en el periodismo deportivo por la muerte de Guillermo Salatino

Rally Dakar: Kevin Benavides ganó la etapa 13, Pau Navarro fue campeón y el mendocino Jacomy cerró top ten

LO QUE SE LEE AHORA
Lisandro Martínez fue titular y jugó los 90 minutos en el clásico de Manchester. Foto: Agencia NA  
enojo

Tras ganar el clásico, Lisandro Martínez cruzó a Scholes y lanzó un fuerte desafío en Manchester

Las Más Leídas

Fluye el tránsito en el Paso a Chile
Atención

Se descomprimió el tránsito en el Paso a Chile y ya casi no hay demoras en el cruce internacional

Qué método de ahorro conviene en 2026: plazo fijo, dólar, cripto o bolsa de valores
ECONOMÍA PERSONAL

Qué método de ahorro conviene en 2026: plazo fijo, dólar, cripto o bolsa de valores

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú (Foto ilustrativa)
Trasladada al Hospital Central

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero

Geriátricos en Mendoza: el negocio sin habilitación, con precios elevados y escasos controles.
Adultos Mayores

Geriátricos en Mendoza: el negocio sin habilitación, con precios elevados y escasos controles