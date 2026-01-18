Inter Miami sueña en grande: el objetivo es que Messi juegue la Copa Libertadores

El Inter Miami CF no se conforma con dominar en Estados Unidos y va por más. Con Lionel Messi como bandera, el club que revolucionó la MLS ahora apunta a un desafío histórico: participar en la Copa Libertadores , el máximo torneo de clubes de Sudamérica, una meta que su propietario, Jorge Mas , ya comenzó a gestionar.

El dueño del Inter Miami dejó en claro que el proyecto deportivo del club no tiene techo. Tras disputar el Mundial de Clubes y conquistar su primer título de la MLS , Mas reconoció públicamente su deseo de llevar a las “Garzas” a competir contra los mejores equipos del continente sudamericano.

“ He tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro Domínguez para ver la participación en la Copa Libertadores. Hay precedentes, porque los clubes mexicanos anteriormente han jugado la Libertadores ”, afirmó el empresario cubano en rueda de prensa, marcando el camino que pretende recorrer la institución.

Uno de los puntos que más peso le da a la iniciativa es la figura de Lionel Messi. El capitán argentino, ganador de absolutamente todo a nivel clubes y selecciones, nunca disputó la Copa Libertadores , una ausencia que Mas considera una motivación adicional para el proyecto.

“Me encantaría ver si algún día Inter Miami puede participar en Libertadores para competir con los gigantes de Sudamérica. Es una competencia que Leo no ha jugado y esa es nuestra aspiración”, remarcó el propietario del club.

Más que la MLS: un plan continental

Mas explicó que el objetivo no es solo posicionar al Inter Miami como referente de la MLS, sino elevar el nivel del fútbol en toda Norteamérica. En ese sentido, mencionó competencias como la Concachampions y la Leagues Cup como pasos previos, pero dejó claro que la Libertadores representa un salto de jerarquía.

“No solo quiero ser el equipo referente de la MLS. Tenemos la posibilidad de ser uno de los mejores equipos de este hemisferio”, aseguró, y añadió que la participación de clubes estadounidenses y mexicanos podría incluso mejorar el nivel del certamen sudamericano.

Un desafío complejo, pero no imposible

Si bien la participación de equipos de la MLS en la Copa Libertadores no depende exclusivamente del interés del club, las declaraciones de Mas confirman que Inter Miami ya piensa en clave internacional. El antecedente de los clubes mexicanos, que disputaron el torneo entre 1998 y 2016, aparece como el principal argumento para sostener la idea.