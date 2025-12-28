Inter Miami CF confirmó su gira por Sudamérica: los países que visitará Messi antes del Mundial

Lionel Messi encabezará la gira sudamericana del Inter Miami CF como preparación para la temporada 2026.

De cara a una temporada clave, el Inter Miami CF confirmó su gira de pretemporada por Sudamérica , un recorrido que tendrá a Lionel Messi como gran atractivo antes del inicio de la MLS 2026 . El tour incluirá tres países y funcionará como preparación deportiva y estratégica rumbo al Mundial 2026 .

El equipo estadounidense iniciará su séptima temporada en la MLS con una exigente agenda internacional. En ese contexto, Inter Miami enfrentará a tres clubes históricos del continente , en una gira que combinará competencia de alto nivel y fuerte impacto comercial.

La gira comenzará el sábado 24 de enero en Lima , donde Inter Miami enfrentará a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva , escenario que volverá a recibir al equipo estadounidense por segunda temporada consecutiva.

El segundo compromiso será el sábado 31 de enero en Medellín , frente a Atlético Nacional , el club más ganador de Colombia , en el estadio Atanasio Girardot , uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano.

El cierre del tour se producirá el sábado 7 de febrero en Guayaquil, donde Inter Miami se medirá con Barcelona, el equipo más laureado de Ecuador, en el estadio Monumental Banco Pichincha, marcando el primer cruce del club con un rival ecuatoriano.

Preparación, exigencia y el objetivo de sostener el dominio en la MLS

La elección de rivales responde a la intención de elevar la competitividad del plantel, reforzar el vínculo con el público sudamericano y preparar al equipo para una temporada que incluirá MLS, Concachampions y la antesala del Mundial 2026.

Desde el cuerpo técnico consideran que esta gira permitirá exigir físicamente al grupo y afinar conceptos futbolísticos antes del inicio oficial de la competencia, en un año donde Inter Miami buscará revalidar el título de liga.

Messi, vacaciones, refuerzos y el proyecto deportivo del Inter Miami

Mientras el club define su planificación, Lionel Messi disfruta de sus vacaciones en Rosario, tras una temporada histórica en el fútbol estadounidense. El astro también compartió actividades con Luis Suárez y Rodrigo De Paul, fortaleciendo el núcleo del proyecto deportivo.

Con David Beckham como uno de los propietarios, Inter Miami trabaja en la conformación del plantel y analiza refuerzos para sostener su protagonismo. Entre los nombres que aparecen está Giovani Lo Celso, mientras que la llegada del arquero Dayne St. Clair marca el inicio de una renovación estructural.

Un año clave para Inter Miami en el camino hacia el Mundial

La gira por Sudamérica, los movimientos en el mercado de pases y el liderazgo de Messi configuran un 2026 determinante para Inter Miami, que buscará consolidarse como potencia de la MLS y llegar competitivo a un calendario atravesado por la Copa del Mundo.

El tour internacional será el primer paso de un año cargado de desafíos y expectativas para el club de la Florida y su máxima figura.

La gira del Inter Miami por Sudamérica