El reino de Messi sigue intacto: otro título con Inter Miami y un récord de 47 conquistas

La final ante Vancouver Whitecaps terminó en festejo para Inter Miami y para Messi, que alcanzó su tercer título con el club y un registro sin precedentes.

El Inter Miami venció a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS y se consagró campeón por primera vez en su historia en esta categoría. Más allá del contundente 3-1, con goles de Rodrigo De Paul y del ex bodeguero Tadeo Allende, la gran alegría de las Garzas pasó por Lionel Messi, quien agrandó su leyenda al sumar el título 47 de su carrera.

Al festejo se sumaron historias particulares con el retiro oficial de Jordi Alba y Sergio Busquets, y el primer campeonato para Javier Mascherano como DT.

Messi dejó en claro que jugará el Mundial 2026 solo si puede rendir al nivel que él mismo se exige.
atentos

Messi y el Mundial 2026: la condición que impuso para jugar y cómo afecta su preparación física
Lionel Scaloni llegó a Washington y habló de Messi, del sorteo y de un Mundial 2026 “muy complicado”.
expectativa internacional

Lionel Scaloni, antes del sorteo del Mundial 2026: qué decisión tomará Messi y cómo impacta en la Selección
Inter Miami campeón de la MLS 2025: los goles y festejos

El encuentro empezó con emociones desde temprano. A los 8 minutos, Tadeo Allende desbordó por la derecha y envió un centro rasante al área. En el intento por cerrar la jugada, el defensor colombiano Edier Ocampo terminó desviando la pelota contra su propio arco y puso en ventaja al Inter Miami.

Después del gol, el partido entró en una meseta. Vancouver intentó adelantar líneas, pero la presión no fue clara y el trámite se volvió trabado y sin demasiadas situaciones. La más clara del primer tiempo llegó a los 38, cuando Emmanuel Sabbi quedó mano a mano frente a Rocco Ríos Novo. El arquero argentino se jugó el cuerpo, achicó a tiempo y tapó un remate que tenía destino de gol.

En el segundo tiempo, Vancouver encontró el empate. A los 15 minutos, Ali Ahmed apareció solo por la izquierda y remató de primera. Fue un disparo sencillo, pero Ríos Novo no logró controlarlo y la pelota se le escurrió debajo del cuerpo para el 1 a 1 y final abierto.

La respuesta de Inter Miami llegó rápido. A los 26, Messi recibió, levantó la cabeza y metió un pase filtrado perfecto para Rodrigo De Paul. El volante avanzó varios metros, encaró al arco y definió cruzado para recuperar la ventaja por 2-1.

Con Vancouver obligado a ir a buscarlo, los espacios empezaron a aparecer y Messi volvió a ser decisivo. A los 54 minutos del segundo tiempo, el capitán asistió a Tadeo Allende, que aprovechó el hueco en la defensa, encaró directo al arco y definió para el 3-1 definitivo, el gol que sentenció la final y selló el título.

Inter Miami cerró la temporada con una actuación sólida, sostenido por sus figuras y por una contundencia que apareció cuando más la necesitaba. Vancouver peleó, pero no le alcanzó ante un equipo que, con Messi al mando, volvió a tocar el cielo.

