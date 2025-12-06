El reino de Messi sigue intacto: otro título con Inter Miami y un récord de 47 conquistas

El Inter Miami venció a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS y se consagró c ampeón por primera vez en su historia en esta categoría. Más allá del contundente 3-1 , con goles de Rodrigo De Paul y del ex bodeguero Tadeo Allende , la gran alegría de las Garzas pasó por Lionel Messi , quien agrandó su leyenda al sumar el título 47 de su carrera.

Al festejo se sumaron historias particulares con el retiro oficial de Jordi Alba y Sergio Busquets , y el primer campeonato para J avier Mascherano como DT .

expectativa internacional Lionel Scaloni, antes del sorteo del Mundial 2026: qué decisión tomará Messi y cómo impacta en la Selección

atentos Messi y el Mundial 2026: la condición que impuso para jugar y cómo afecta su preparación física

El encuentro empezó con emociones desde temprano. A los 8 minutos , Tadeo Allende desbordó por la derecha y envió un centro rasante al área. En el intento por cerrar la jugada, el defensor colombiano Edier Ocampo terminó desviando la pelota contra su propio arco y puso en ventaja al Inter Miami .

Después del gol, el partido entró en una meseta. Vancouver intentó adelantar líneas, pero la presión no fue clara y el trámite se volvió trabado y sin demasiadas situaciones. La más clara del primer tiempo llegó a los 38 , cuando Emmanuel Sabbi quedó mano a mano frente a Rocco Ríos Novo . El arquero argentino se jugó el cuerpo, achicó a tiempo y tapó un remate que tenía destino de gol.

En el segundo tiempo, Vancouver encontró el empate. A los 15 minutos, Ali Ahmed apareció solo por la izquierda y remató de primera. Fue un disparo sencillo, pero Ríos Novo no logró controlarlo y la pelota se le escurrió debajo del cuerpo para el 1 a 1 y final abierto.

La respuesta de Inter Miami llegó rápido. A los 26, Messi recibió, levantó la cabeza y metió un pase filtrado perfecto para Rodrigo De Paul. El volante avanzó varios metros, encaró al arco y definió cruzado para recuperar la ventaja por 2-1.

Embed ¡¡EL GOAT Y MOTORCITO LE DIERON EL TÍTULO A INTER MIAMI!! PASE TOP DE LEO MESSI Y DEFINICIÓN DE RODRI DE PAUL PARA QUE INTER MIAMI SE CONSAGRE CAMPEÓN DE LA #MLS CUP.



@MLS on Apple pic.twitter.com/MmLZmZPur0 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025

Con Vancouver obligado a ir a buscarlo, los espacios empezaron a aparecer y Messi volvió a ser decisivo. A los 54 minutos del segundo tiempo, el capitán asistió a Tadeo Allende, que aprovechó el hueco en la defensa, encaró directo al arco y definió para el 3-1 definitivo, el gol que sentenció la final y selló el título.

Embed ¡¡¡EL GOL QUE DESATÓ LA LOCURA EN MIAMI!!! ¡¡TADEO ALLENDE LIQUIDÓ EL PARTIDO PARA QUE INTER MIAMI GRITE CAMPEÓN DE LA #MLS!!



@MLS on Apple pic.twitter.com/ioihcfanBp — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025

Inter Miami cerró la temporada con una actuación sólida, sostenido por sus figuras y por una contundencia que apareció cuando más la necesitaba. Vancouver peleó, pero no le alcanzó ante un equipo que, con Messi al mando, volvió a tocar el cielo.