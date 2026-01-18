La Fórmula 1 destacó a un piloto argentino como una de las grandes promesas del automovilismo

Mattia Colnaghi, piloto italo-argentino de 17 años, fue señalado por la Fórmula 1 como una de las promesas del futuro.

La Fórmula 1 comenzó a mirar más allá del presente y puso el foco en el futuro del automovilismo mundial. En un informe especial, la categoría destacó a Mattia Colnaghi , piloto italo-argentino de 17 años , como una de las principales promesas con chances reales de llegar a la elite en los próximos años.

El joven piloto fue incluido en una selección de 20 talentos emergentes que la F1 considera con potencial para dar el salto a la máxima categoría. Con apenas 17 años, Colnaghi ya aseguró su lugar en la Fórmula 3 para la temporada 2026 , donde competirá con el equipo MP Motorsport durante los fines de semana de Grandes Premios.

Integrante del Red Bull Junior Team , su crecimiento fue meteórico en los últimos años y lo posicionó como uno de los nombres propios del semillero internacional.

Colnaghi viene de protagonizar una trayectoria ascendente que lo respalda. En 2024 se consagró campeón de la Fórmula 4 Española y, un año más tarde, repitió el logro al quedarse con el título de la Eurocup-3 , consolidándose como uno de los pilotos más dominantes de su generación.

Estos resultados, sumados a su vínculo con Red Bull y su desembarco en la Fórmula 3, lo ubican en una línea directa hacia las categorías previas a la F1.

Se trata de Mattia Colnaghi, un joven de 17 años nacido en Monza, Italia, pero que por su madre, oriunda de Esquel, Chubut, lleva siempre en el pecho ambas banderas, y pertenece al programa de talentos de Red Bull.

El informe de la F1 y las otras promesas del futuro

El informe difundido por la Fórmula 1 reúne a jóvenes talentos de distintas disciplinas y academias. Entre ellos aparecen nombres como Colton Herta, figura de la IndyCar que busca la superlicencia; Kalle Rovanperä, bicampeón mundial de rally; Luke Browning, proyecto de Williams; y Doriane Pin, campeona de la F1 Academy.

También figuran pilotos respaldados por Ferrari, McLaren y Red Bull, lo que refuerza la dimensión del reconocimiento otorgado a Colnaghi dentro de un grupo de elite.

Un nombre argentino que vuelve a ilusionar

La inclusión de Mattia Colnaghi en este listado vuelve a colocar a un piloto con raíces argentinas en el radar de la Fórmula 1. Con talento, títulos y respaldo internacional, el italo-argentino inicia una nueva etapa de su carrera con el objetivo claro de seguir escalando y acercarse, paso a paso, al gran sueño de correr en la máxima categoría.