La Fórmula 1 destacó a un piloto argentino como una de las grandes promesas del automovilismo

La organización de la Fórmula 1 incluyó a Mattia Colnaghi en un informe especial sobre los jóvenes talentos que podrían llegar a la máxima categoría. Mirá todo.

Mattia Colnaghi, piloto italo-argentino de 17 años, fue señalado por la Fórmula 1 como una de las promesas del futuro.

Por Sitio Andino Deportes

La Fórmula 1 comenzó a mirar más allá del presente y puso el foco en el futuro del automovilismo mundial. En un informe especial, la categoría destacó a Mattia Colnaghi, piloto italo-argentino de 17 años, como una de las principales promesas con chances reales de llegar a la elite en los próximos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/julianronaldo/status/2011212649686761839&partner=&hide_thread=false

Mattia Colnaghi, el argentino que ilusiona a la Fórmula 1

El joven piloto fue incluido en una selección de 20 talentos emergentes que la F1 considera con potencial para dar el salto a la máxima categoría. Con apenas 17 años, Colnaghi ya aseguró su lugar en la Fórmula 3 para la temporada 2026, donde competirá con el equipo MP Motorsport durante los fines de semana de Grandes Premios.

Integrante del Red Bull Junior Team, su crecimiento fue meteórico en los últimos años y lo posicionó como uno de los nombres propios del semillero internacional.

Un recorrido campeón y en pleno ascenso

Colnaghi viene de protagonizar una trayectoria ascendente que lo respalda. En 2024 se consagró campeón de la Fórmula 4 Española y, un año más tarde, repitió el logro al quedarse con el título de la Eurocup-3, consolidándose como uno de los pilotos más dominantes de su generación.

Estos resultados, sumados a su vínculo con Red Bull y su desembarco en la Fórmula 3, lo ubican en una línea directa hacia las categorías previas a la F1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2006762493134209058&partner=&hide_thread=false

El informe de la F1 y las otras promesas del futuro

El informe difundido por la Fórmula 1 reúne a jóvenes talentos de distintas disciplinas y academias. Entre ellos aparecen nombres como Colton Herta, figura de la IndyCar que busca la superlicencia; Kalle Rovanperä, bicampeón mundial de rally; Luke Browning, proyecto de Williams; y Doriane Pin, campeona de la F1 Academy.

También figuran pilotos respaldados por Ferrari, McLaren y Red Bull, lo que refuerza la dimensión del reconocimiento otorgado a Colnaghi dentro de un grupo de elite.

Un nombre argentino que vuelve a ilusionar

La inclusión de Mattia Colnaghi en este listado vuelve a colocar a un piloto con raíces argentinas en el radar de la Fórmula 1. Con talento, títulos y respaldo internacional, el italo-argentino inicia una nueva etapa de su carrera con el objetivo claro de seguir escalando y acercarse, paso a paso, al gran sueño de correr en la máxima categoría.

