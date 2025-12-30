Habrá un piloto argentino en la próxima temporada de la Fórmula 3: quién es Mattia Colnaghi

Argentina volverá a tener representación en las categorías de ascenso del automovilismo mundial . Se confirmó que Mattia Colnaghi competirá en la Fórmula 3 durante la próxima temporada, corriendo bajo bandera argentina , en una noticia que refuerza el gran presente del país en el camino hacia la Fórmula 1.

Colnaghi, de 17 años , nació en Monza, Italia , pero representará a la Argentina, país de origen de su madre, oriunda de Chubut . Según se informó, el piloto gestionará la licencia médica y deportiva nacional para competir oficialmente como argentino a partir de 2026.

De esta manera, se sumará a una camada histórica que ya tiene a Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine F1 Team y a Nicolás Varrone , próximo a debutar en Fórmula 2.

El joven piloto fue contratado por la escudería MP Motorsport para disputar la temporada completa de Fórmula 3, lo que marcará su debut en la categoría . Además, Colnaghi integra el programa junior de Red Bull Racing , una de las estructuras más competitivas del automovilismo internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/2005668468897538068&partner=&hide_thread=false MATTIA COLNAGHI x #CF1STREAMING



"EL AÑO PRÓXIMO VAMOS A LLEVAR LA BANDERA ARGENTINA" pic.twitter.com/FIzuzFmIg9 — Corazondef1 (@Corazondef1) December 29, 2025

De Monza al mundo: una carrera meteórica

Colnaghi inició su camino en el karting hace apenas cinco años. En 2022 fue séptimo en el Trofeo Italiano Easykart, compitió en la exigente categoría OK Junior y debutó en el Mundial de Karting. En 2023 finalizó 15° en el Campeonato Europeo y, al año siguiente, dio el salto a los monoplazas.

Con solo 16 años, se consagró campeón del Campeonato Español de Fórmula 4, logrando seis victorias y doce podios en 21 carreras, un rendimiento que lo posicionó rápidamente entre los talentos emergentes del automovilismo europeo.

Campeón de Eurocup-3 y experiencia en Macao

Durante 2025, Colnaghi fue subcampeón de la serie invernal de la Eurocup-3 y luego se consagró campeón de la temporada regular, con cinco victorias y diez podios en 16 competencias. Además, disputó dos ediciones del histórico Gran Premio de Macao, donde fue 14° en su debut y cuarto en la edición más reciente, celebrada en noviembre.

La elección de correr con Argentina

En las últimas horas, el piloto confirmó que dejó sin efecto su licencia italiana y que avanza con los trámites para competir como argentino: “Mañana vamos a sacar la licencia médica en el autódromo y la deportiva en el Automóvil Club Argentino, así que el año próximo vamos a ir con Argentina”, expresó Colnaghi.