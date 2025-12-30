30 de diciembre de 2025
Habrá un piloto argentino en la próxima temporada de la Fórmula 3: quién es Mattia Colnaghi

El juvenil Mattia Colnaghi correrá en la dura Fórmula 3 con bandera argentina. Mirá de qué se trata este programa junior de Red Bull.

Argentina volverá a tener representación en las categorías de ascenso del automovilismo mundial. Se confirmó que Mattia Colnaghi competirá en la Fórmula 3 durante la próxima temporada, corriendo bajo bandera argentina, en una noticia que refuerza el gran presente del país en el camino hacia la Fórmula 1.

Un nuevo argentino en el camino a la Fórmula 1

Colnaghi, de 17 años, nació en Monza, Italia, pero representará a la Argentina, país de origen de su madre, oriunda de Chubut. Según se informó, el piloto gestionará la licencia médica y deportiva nacional para competir oficialmente como argentino a partir de 2026.

Debut en Fórmula 3 con MP Motorsport

El joven piloto fue contratado por la escudería MP Motorsport para disputar la temporada completa de Fórmula 3, lo que marcará su debut en la categoría. Además, Colnaghi integra el programa junior de Red Bull Racing, una de las estructuras más competitivas del automovilismo internacional.

De Monza al mundo: una carrera meteórica

Colnaghi inició su camino en el karting hace apenas cinco años. En 2022 fue séptimo en el Trofeo Italiano Easykart, compitió en la exigente categoría OK Junior y debutó en el Mundial de Karting. En 2023 finalizó 15° en el Campeonato Europeo y, al año siguiente, dio el salto a los monoplazas.

Con solo 16 años, se consagró campeón del Campeonato Español de Fórmula 4, logrando seis victorias y doce podios en 21 carreras, un rendimiento que lo posicionó rápidamente entre los talentos emergentes del automovilismo europeo.

Campeón de Eurocup-3 y experiencia en Macao

Durante 2025, Colnaghi fue subcampeón de la serie invernal de la Eurocup-3 y luego se consagró campeón de la temporada regular, con cinco victorias y diez podios en 16 competencias. Además, disputó dos ediciones del histórico Gran Premio de Macao, donde fue 14° en su debut y cuarto en la edición más reciente, celebrada en noviembre.

La elección de correr con Argentina

En las últimas horas, el piloto confirmó que dejó sin efecto su licencia italiana y que avanza con los trámites para competir como argentino: “Mañana vamos a sacar la licencia médica en el autódromo y la deportiva en el Automóvil Club Argentino, así que el año próximo vamos a ir con Argentina”, expresó Colnaghi.

