En su primer partido del 2026, Boca obtuvo un magro empate con Millonarios

Boca Juniors arrancó 2026 con un empate sin goles ante Millonarios FC en La Bombonera , en el primer amistoso del año y el debut de Claudio Úbeda al frente del equipo. El partido, que se realizó en homenaje a la Copa Miguel Ángel Russo , terminó marcado por la falta de puntería y por un penal desperdiciado por Exequiel Zeballos en el tramo final.

Los primeros 45 minutos transcurrieron con mucho ritmo pero pocas ideas claras de gol . El partido arrancó con la intención de ambos: Miguel Merentiel y Julián Angulo tocaron los primeros balones y se buscaron los espacios, pero la presión y el orden defensivo impidieron llegadas importantes.

En líneas generales, ninguno de los dos equipos logró inquietar con peligro real y el árbitro Ariel Penel señaló el descanso con el marcador en cero .

El complemento demostró un tono más intenso y escasas oportunidades de gol. El momento decisivo llegó sobre el final, a los 43 minutos , cuando Jorge Arias derribó a Exequiel Zeballos dentro del área y Penel sancionó penal para Boca .

¡NO, CHANGO! Zeballos tuvo el triunfo de Boca en sus pies, pero De Amores tuvo otros planes.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 15, 2026

Zeballos tomó la responsabilidad, remató al palo izquierdo y el arquero uruguayo Guillermo De Amores detuvo sin mayores problemas, dejando a La Bombonera en silencio. Pese al intento xeneize en los minutos finales, el marcador no se movió.

Próximo desafío para Boca: Olimpia de Paraguay

Boca cerró su primer ensayo del año sin victorias oficiales pero con el trabajo táctico fijado, y ya apunta a su próximo amistoso que tendrá lugar este domingo, desde las 21, en el estadio Único de San Nicolás frente a Olimpia de Paraguay.

Fuente: NA.