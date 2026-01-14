En su primer partido del 2026, Boca obtuvo un magro empate con Millonarios

Boca Juniors arrancó 2026 con un empate sin goles ante Millonarios FC en La Bombonera, en el primer amistoso del año y el debut de Claudio Úbeda al frente del equipo. El partido, que se realizó en homenaje a la Copa Miguel Ángel Russo, terminó marcado por la falta de puntería y por un penal desperdiciado por Exequiel Zeballos en el tramo final.
Boca igualó sin goles ante Millonarios: resumen del partido
Los primeros 45 minutos transcurrieron con mucho ritmo pero pocas ideas claras de gol. El partido arrancó con la intención de ambos: Miguel Merentiel y Julián Angulo tocaron los primeros balones y se buscaron los espacios, pero la presión y el orden defensivo impidieron llegadas importantes.
En líneas generales, ninguno de los dos equipos logró inquietar con peligro real y el árbitro Ariel Penel señaló el descanso con el marcador en cero.
El complemento demostró un tono más intenso y escasas oportunidades de gol. El momento decisivo llegó sobre el final, a los 43 minutos, cuando Jorge Arias derribó a Exequiel Zeballos dentro del área y Penel sancionó penal para Boca.
Embed
¡NO, CHANGO! Zeballos tuvo el triunfo de Boca en sus pies, pero De Amores tuvo otros planes.
Zeballos tomó la responsabilidad, remató al palo izquierdo y el arquero uruguayo Guillermo De Amores detuvo sin mayores problemas, dejando a La Bombonera en silencio. Pese al intento xeneize en los minutos finales, el marcador no se movió.
Próximo desafío para Boca: Olimpia de Paraguay
Boca cerró su primer ensayo del año sin victorias oficiales pero con el trabajo táctico fijado, y ya apunta a su próximo amistoso que tendrá lugar este domingo, desde las 21, en el estadio Único de San Nicolás frente a Olimpia de Paraguay.