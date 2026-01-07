Debuta la Lepra y se mueven los grandes: cuándo juegan Boca, River y el resto en la Copa Argentina

A pesar de que la temporada todavía no comenzó oficialmente, el fútbol argentino ya empieza a marcar fechas clave. La Copa Argentina 2026, el torneo más federal del país, confirmó el cronograma de los 32avos de final, con un dato que no pasa inadvertido: El Club Sportivo Independiente Rivadavia debutará en el partido inaugural como campeón vigente.
Tal como marca la tradición, el campeón defensor será el encargado de abrir el torneo. Independiente Rivadavia enfrentará a Estudiantes de Buenos Aires el domingo 18 de enero, desde las 19.00, en el estadio La Pedrera de San Luis.
De esta manera, la Lepra mendocina será protagonista del partido inaugural, iniciando la defensa del título conseguido en la temporada pasada y marcando el puntapié inicial del certamen.
Cuándo juegan los cinco grandes del fútbol argentino
Con el cuadro ya definido, también se conocen las fechas de estreno de los clubes más convocantes del país:
River Plate: debutará el martes 17 de febrero ante Ciudad de Bolívar, con sede y horario a confirmar. Será el primer grande en salir a escena.
Boca Juniors: jugará el martes 24 de febrero frente a Gimnasia de Chivilcoy, también con estadio y horario a confirmar.
Independiente: se medirá con Atenas de Río Cuarto el viernes 27 de marzo.
Racing Club: debutará el sábado 28 de marzo ante San Martín de Formosa.
San Lorenzo: hará su estreno el viernes 20 de marzo frente a Deportivo Rincón.
Todos estos encuentros todavía tienen horario y sede a confirmar por la organización.
Un calendario extenso y con cruces destacados
Los 32avos de final se disputarán entre enero y abril, contemplando cuestiones de seguridad, televisación y superposición con otros torneos. Además del debut de la Lepra y los grandes, aparecen cruces atractivos como Godoy Cruz vs Deportivo Morón, Rosario Central vs Sportivo Belgrano y Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs Gimnasia y Tiro (Salta).