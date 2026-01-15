Rally Dakar 2026: Cavigliasso triunfó en Challenger y el mendocino Bruno Jacomy está cuarto en la general

Jacomy sigue siendo protagonista en el Rally Dakar de esta temporada.

La Etapa 11 del Rally Dakar 2026 , entre Bisha y Al-Henakiyah , volvió a mostrar un fuerte protagonismo argentino en la categoría Challenger . Nicolás Cavigliasso fue el gran ganador de la jornada, mientras que el mendocino Bruno Jacomy , junto a Lucas del Río , firmó otra actuación sólida y se mantiene cuarto en la clasificación general , muy cerca del podio.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá .

El binomio Nicolás Cavigliasso / Valen Pertegarini fue el más rápido del día y se quedó con la Etapa 11 tras marcar un tiempo de 3h17m27s , en una especial exigente y sin margen para errores.

El segundo lugar fue para Paul Spierings / Jan Pieter Van der Stelt , a 29 segundos , mientras que el tercer puesto quedó en manos de Dania Akeel / Sébastien Delaunay , a 1m03s .

Más atrás arribaron Kevin Benavides / Lichi Sisterna, cuartos a 1m18s, y Puck Klaassen, navegado por el argentino Augusto Sanz, quintos a 2m50s.

Jacomy, el mendocino que sigue firme en el Rally Dakar

La mirada mendocina volvió a posarse en Bruno Jacomy, quien junto a Lucas del Río finalizó la etapa en la séptima posición, a 7m21s del ganador. En un recorrido de desgaste acumulado, el binomio logró completar la jornada sin inconvenientes mecánicos, un factor clave en esta fase del rally.

El resultado le permite a Jacomy sostenerse entre los mejores de la categoría en la recta final del Dakar 2026.

La general: cuarto puesto y a un paso del podio en Arabia Saudita

Tras la Etapa 11, la clasificación general de Challenger continúa liderada por Pau Navarro / Jan Rosa, con un tiempo acumulado de 49h52m46s.

En ese contexto, Lucas del Río / Bruno Jacomy se ubican cuartos, con 50h38m35s, a 45m49s del líder y a apenas 1m45s del podio, consolidándose como uno de los grandes protagonistas argentinos de la categoría.

Por delante aparecen Yasir Seaidan, segundo, y Cavigliasso / Pertegarini, que con la victoria de etapa escalaron al tercer puesto de la general.

Recta final y expectativa mendocina

Con el Dakar entrando en sus últimas etapas, cada jornada será determinante. La regularidad mostrada por Bruno Jacomy lo mantiene con chances concretas de pelear por el podio, en una edición que sigue castigando al mínimo error.

Lo que se viene en el Rally Dakar

AL HENAKIYAH > YANBU - 16/01/2026 - Etapa 12 Enlace > 409 km - Especial > 311 km