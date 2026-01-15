15 de enero de 2026
Independiente Rivadavia suma gol joven: Bautista Dadín llega a préstamo desde River

El delantero de 19 años, una de las joyas de la Reserva de River, jugará en la Lepra mendocina durante 2026. Mirá todas las novedades.

La Lepra quiere ser protagonista.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Sportivo Independiente Rivadavia dio un golpe importante en el mercado de pases y sumó juventud y proyección a su ataque. El delantero Bautista Dadín, una de las grandes apariciones recientes de la Reserva de River, jugará en la Lepra mendocina a préstamo por un año, con opción de compra, en busca de minutos y continuidad en Primera.

Tanto Sarmiento como la Lepra mendocina mostraron interés por el delantero, pero finalmente fue el club del Parque General San Martín el que logró cerrar su incorporación, apostando a un futbolista joven, con hambre y características modernas para reforzar el frente de ataque.

Un delantero con perfil ideal para el Azul

Dadín es un delantero moderno, con fuerte presión alta, buena lectura del juego colectivo y capacidad para asociarse. Se mueve con solvencia de espaldas al arco, aunque su mejor versión aparece cuando ataca de frente, con espacio para decidir.

Zurdo natural, también utiliza con eficacia su pierna derecha —al punto de ser considerado prácticamente ambidiestro— y tiene como principal virtud la definición, una cualidad que lo convirtió en una de las figuras de la Reserva millonaria. En su primer año bajo la conducción de Marcelo Escudero, mostró frialdad en los mano a mano y un repertorio amplio dentro del área.

Del Superclásico a Mendoza

Uno de los puntos más altos de Dadín se dio en el Superclásico de Reserva ante Boca, disputado en mayo, donde fue figura al marcar un gol y asistir a Joaquín Freitas, actuación que lo terminó de posicionar como una de las promesas del club de Núñez.

Además, debutó en Primera frente a Godoy Cruz, en un partido que lo puso rápidamente en la escena grande del fútbol argentino y que ahora lo encuentra recalando en Mendoza para seguir creciendo.

Una apuesta a futuro para Independiente Rivadavia

Nacido en Balcarce, Dadín llegó a River en 2017 tras destacarse en Los Patos, de la Liga de Mar del Plata. Integrante de la misma camada que Claudio Echeverri y Agustín Ruberto, el delantero siempre señaló a Julián Álvarez como su espejo futbolístico: “Tengo un juego parecido al de él”, supo declarar.

Con esta incorporación, Independiente Rivadavia suma juventud, proyección y gol para una temporada exigente, en la que el club buscará consolidarse y ser protagonista. Dadín tendrá en Mendoza la oportunidad que necesita: jugar, crecer y demostrar.

