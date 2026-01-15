Independiente Rivadavia suma gol joven: Bautista Dadín llega a préstamo desde River

El Club Sportivo Independiente Rivadavia dio un golpe importante en el mercado de pases y sumó juventud y proyección a su ataque. El delantero Bautista Dadín , una de las grandes apariciones recientes de la Reserva de River , jugará en la Lepra mendocina a préstamo por un año , con opción de compra, en busca de minutos y continuidad en Primera.

Sin lugar inmediato en el primer equipo de River, y con la prioridad de sumar rodaje, Dadín encontró en Independiente Rivadavia el escenario ideal para continuar su crecimiento. El atacante de 19 años llega tras un notable año goleador en Reserva y un debut auspicioso en Primera División, donde sumó cuatro partidos en el Clausura 2025 , acumulando 115 minutos.

Tanto Sarmiento como la Lepra mendocina mostraron interés por el delantero, pero finalmente fue el club del Parque General San Martín el que logró cerrar su incorporación, apostando a un futbolista joven, con hambre y características modernas para reforzar el frente de ataque.

Dadín es un delantero moderno , con fuerte presión alta, buena lectura del juego colectivo y capacidad para asociarse. Se mueve con solvencia de espaldas al arco, aunque su mejor versión aparece cuando ataca de frente, con espacio para decidir.

River llegó a un acuerdo con Independiente Rivadavia por Bautista Dadin. A la espera de los contratos, la operación se cerró a préstamo por un año y con opción de compra muy elevada.

Zurdo natural, también utiliza con eficacia su pierna derecha —al punto de ser considerado prácticamente ambidiestro— y tiene como principal virtud la definición, una cualidad que lo convirtió en una de las figuras de la Reserva millonaria. En su primer año bajo la conducción de Marcelo Escudero, mostró frialdad en los mano a mano y un repertorio amplio dentro del área.

El Juvenil de River viene un año a préstamo con opción de compra muy elevado

Recordemos que River el año pasado puso su cláusula de Rescisión en 100 MILLONES DE EUROS

Del Superclásico a Mendoza

Uno de los puntos más altos de Dadín se dio en el Superclásico de Reserva ante Boca, disputado en mayo, donde fue figura al marcar un gol y asistir a Joaquín Freitas, actuación que lo terminó de posicionar como una de las promesas del club de Núñez.

Además, debutó en Primera frente a Godoy Cruz, en un partido que lo puso rápidamente en la escena grande del fútbol argentino y que ahora lo encuentra recalando en Mendoza para seguir creciendo.

Modo defensa del título: activado. 32avos



32avos pic.twitter.com/rVXhkxpIeq — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) January 15, 2026

Una apuesta a futuro para Independiente Rivadavia

Nacido en Balcarce, Dadín llegó a River en 2017 tras destacarse en Los Patos, de la Liga de Mar del Plata. Integrante de la misma camada que Claudio Echeverri y Agustín Ruberto, el delantero siempre señaló a Julián Álvarez como su espejo futbolístico: “Tengo un juego parecido al de él”, supo declarar.

Con esta incorporación, Independiente Rivadavia suma juventud, proyección y gol para una temporada exigente, en la que el club buscará consolidarse y ser protagonista. Dadín tendrá en Mendoza la oportunidad que necesita: jugar, crecer y demostrar.