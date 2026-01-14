14 de enero de 2026
{}
defiende el título

Independiente Rivadavia – Estudiantes: venta de entradas para la Copa Argentina

El Club Sportivo Independiente Rivadavia debuta en la Copa Argentina de fútbol ante el Pincha de Caseros. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra quiere ganar.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Sportivo Independiente Rivadavia y Estudiantes volverán a verse las caras este domingo 18 de enero, desde las 19, en el Estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, en un partido correspondiente a los 32avos de final. Será un nuevo capítulo de un duelo que ya tuvo antecedentes recientes y que encuentra a la Lepra mendocina defendiendo el título.

El último enfrentamiento entre ambos fue justamente en la primera ronda del torneo pasado, cuando el equipo azul se impuso 1 a 0, con gol de Osella, en un partido muy disputado. Ahora, volverán a cruzarse en un escenario neutral y con mucho en juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1998818374214877391&partner=&hide_thread=false

Venta de entradas: horarios y lugares del duelo de la Copa Argentina

La organización informó cómo será el expendio de entradas para ambas parcialidades.

Parcialidad de Independiente Rivadavia

  • Sábado 17 de enero, de 11 a 18 hs

  • Domingo 18 de enero, de 9 a 14 hs

    Boleterías del Estadio Bautista Gargantini

    (Av. Las Tipas s/n, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza)

Parcialidad de Estudiantes

  • Viernes 16 de enero, de 13 a 20 hs

    Boleterías del Estadio Ciudad de Caseros

    (Lisandro de La Torre esquina Urquiza, Caseros, Provincia de Buenos Aires)

Venta para ambas parcialidades

  • Domingo 18 de enero, de 10 a 17 hs

    Casa de la Música

    (Comandante Videla 152, Villa Mercedes, San Luis)

Precios de las entradas

  • Menores Popular (hasta 11 años): $40.000

  • Popular: $50.000

  • Platea Este (Independiente Rivadavia): $70.000

Las entradas físicas podrán adquirirse en efectivo o tarjeta de débito. Todas las boleterías contarán con PosNet.

Personas con discapacidad

La entrega de entradas para personas con discapacidad en San Luis se realizará a través de la Secretaría de Discapacidad del Parque La Pedrera, con quienes se deberá coordinar previamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/2011455999866183949&partner=&hide_thread=false

El árbitro para la Lepra

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SifonazoStream/status/2011218933924479445&partner=&hide_thread=false

Un año cargado de desafíos para la Lepra

El cruce ante Estudiantes marca el inicio de un año exigente y ambicioso para Independiente Rivadavia. Con Alfredo Berti al frente, el Azul defiende el título y afronta una temporada con múltiples competencias:

  • Supercopa Argentina, nuevamente ante Estudiantes

  • Torneo Apertura

  • Recopa Argentina

  • Torneo Clausura

  • Copa Libertadores, con rivales a confirmarse en marzo

El duelo del domingo aparece así como el primer gran desafío de un 2026 intenso para la Lepra, que vuelve a cruzarse con Estudiantes en un partido que promete clima de final y tribunas colmadas en Villa Mercedes.

