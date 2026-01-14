Independiente Rivadavia – Estudiantes: venta de entradas para la Copa Argentina

El Club Sportivo Independiente Rivadavia y Estudiantes volverán a verse las caras este domingo 18 de enero, desde las 19, en el Estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, en un partido correspondiente a los 32avos de final. Será un nuevo capítulo de un duelo que ya tuvo antecedentes recientes y que encuentra a la Lepra mendocina defendiendo el título.
El último enfrentamiento entre ambos fue justamente en la primera ronda del torneo pasado, cuando el equipo azul se impuso 1 a 0, con gol de Osella, en un partido muy disputado. Ahora, volverán a cruzarse en un escenario neutral y con mucho en juego.
El cruce ante Estudiantes marca el inicio de un año exigente y ambicioso para Independiente Rivadavia. Con Alfredo Berti al frente, el Azul defiende el título y afronta una temporada con múltiples competencias:
Supercopa Argentina, nuevamente ante Estudiantes
Torneo Apertura
Recopa Argentina
Torneo Clausura
Copa Libertadores, con rivales a confirmarse en marzo
El duelo del domingo aparece así como el primer gran desafío de un 2026 intenso para la Lepra, que vuelve a cruzarse con Estudiantes en un partido que promete clima de final y tribunas colmadas en Villa Mercedes.