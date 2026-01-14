Independiente Rivadavia – Estudiantes: venta de entradas para la Copa Argentina

El Club Sportivo Independiente Rivadavia y Estudiantes volverán a verse las caras este domingo 18 de enero , desde las 19 , en el Estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes , en un partido correspondiente a los 32avos de final . Será un nuevo capítulo de un duelo que ya tuvo antecedentes recientes y que encuentra a la Lepra mendocina defendiendo el título .

El último enfrentamiento entre ambos fue justamente en la primera ronda del torneo pasado , cuando el equipo azul se impuso 1 a 0 , con gol de Osella , en un partido muy disputado. Ahora, volverán a cruzarse en un escenario neutral y con mucho en juego.

ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE LA 14º EDICIÓN DE #NUESTRACOPA ¿Quién alzará el trofeo el próximo año? #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/wz3wKe55Ib

Sábado 17 de enero , de 11 a 18 hs

Domingo 18 de enero, de 9 a 14 hs Boleterías del Estadio Bautista Gargantini (Av. Las Tipas s/n, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza)

Parcialidad de Estudiantes

Viernes 16 de enero, de 13 a 20 hs Boleterías del Estadio Ciudad de Caseros (Lisandro de La Torre esquina Urquiza, Caseros, Provincia de Buenos Aires)

Venta para ambas parcialidades

Domingo 18 de enero, de 10 a 17 hs Casa de la Música (Comandante Videla 152, Villa Mercedes, San Luis)

Precios de las entradas

Menores Popular (hasta 11 años): $40.000

Popular: $50.000

Platea Este (Independiente Rivadavia): $70.000

Las entradas físicas podrán adquirirse en efectivo o tarjeta de débito. Todas las boleterías contarán con PosNet.

Personas con discapacidad

La entrega de entradas para personas con discapacidad en San Luis se realizará a través de la Secretaría de Discapacidad del Parque La Pedrera, con quienes se deberá coordinar previamente.

El árbitro para la Lepra

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SifonazoStream/status/2011218933924479445&partner=&hide_thread=false JUEZ CONFIRMADO LEPRA#IndependienteRivadavia ya tiene árbitro para jugar ante #Estudiantes de Caseros en la #CopaArgentina



Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: José Díaz pic.twitter.com/fVxpUQunhw — Sifonazo Stream (@SifonazoStream) January 13, 2026

Un año cargado de desafíos para la Lepra

El cruce ante Estudiantes marca el inicio de un año exigente y ambicioso para Independiente Rivadavia. Con Alfredo Berti al frente, el Azul defiende el título y afronta una temporada con múltiples competencias:

Supercopa Argentina , nuevamente ante Estudiantes

Torneo Apertura

Recopa Argentina

Torneo Clausura

Copa Libertadores, con rivales a confirmarse en marzo

El duelo del domingo aparece así como el primer gran desafío de un 2026 intenso para la Lepra, que vuelve a cruzarse con Estudiantes en un partido que promete clima de final y tribunas colmadas en Villa Mercedes.