Franco Mastantuono vuelve a estar en la mira del Real Madrid y podría ser titular en la Copa del Rey

Franco Mastantuono tendría una nueva oportunidad como titular en el Real Madrid por la Copa del Rey.

El Real Madrid atraviesa una etapa de transición tras la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa , y el argentino Franco Mastantuono vuelve a aparecer en escena. El ex River podría ser titular este miércoles ante Albacete , por los octavos de final de la Copa del Rey .

En sus primeras horas como entrenador del primer equipo, Arbeloa tomó una decisión que involucra directamente a Mastantuono. El flamante DT evalúa devolverle un lugar en el once inicial , aprovechando que el futbolista ya dejó atrás la pubalgia que lo mantuvo fuera de las canchas durante más de 40 días .

La intención del cuerpo técnico es que el argentino vuelva a sumar ritmo competitivo en un contexto favorable, luego de haber perdido terreno en la consideración durante el tramo final del ciclo de Alonso.

Mastantuono había tenido un arranque alentador desde su llegada al club español, con minutos importantes y hasta una ovación en el Santiago Bernabéu . Sin embargo, la lesión marcó un quiebre en su temporada.

Tras la pubalgia, su participación se redujo considerablemente: apenas cinco partidos y 95 minutos disputados, con ingresos esporádicos y varias convocatorias sin sumar tiempo de juego, quedando relegado en la rotación ofensiva.

Una chance clave para relanzar su temporada

Con Arbeloa al mando y un escenario distinto, Mastantuono vuelve a tener una oportunidad concreta. El partido ante Albacete podría significar su segunda titularidad en los últimos dos meses, en lo que sería una apuesta fuerte del nuevo entrenador en su debut oficial.

Para el juvenil argentino, el cruce por la Copa del Rey aparece como una prueba clave para relanzar su temporada y volver a meterse en la pelea dentro de un plantel de máxima exigencia como el del Real Madrid.