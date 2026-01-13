¿Fin de la novela? Santino Andino tendría definido su futuro por una cifra histórica

El joven jugador del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba Santino Andino tendría encaminada su salida del "Bodeguero" a Grecia por una cifra histórica para la provincia de Mendoza , dejando así descartado el sueño de Marcelo Gallardo para llevárselo a River Plate . Cómo será la operación y cuánto recibirá "El Expreso" si se firma el contrato con el Panathinaikos .

De esta manera, se terminaría la novela del verano que involucró al delantero de 20 años , al club mendocino, al "Millonario" y a los griegos. Si bien José Mansur , el presidente del Tomba, institución dueña del pase, había declarado públicamente que pretendía que el futbolista sea traspasado a River , las últimas noticias indican que el próximo destino de la figura tombina sería Europa .

La última oferta del Panathinaikos que recibió el Tomba sería de 10 millones de euros por el 75% del pase , por un contrato de cuatro años, según detalló el periodista especializado en fichajes Germán García Grova. Esto convertiría a Andino en la venta más cara en la historia del club mendocino , que la próxima temporada jugará en la Primera Nacional.

Además, se supo que los ingresos al Tomba por parte de la institución griega podrían subir a 13 millones de euros , en caso de que el jugador no sea vendido en los próximos dos años.

Santino Andino.jpg Santino Andino.

Hasta ahora, la venta más cara que hizo El Expreso fue la de Ezequiel Bullaude, que fue traspasado por 7 millones de euros al Feyenoord, de Holanda, en el año 2022.

¿No a River Plate?

De esta manera, el delantero le daría un a River su primer golpe en este mercado de pases, ya que era una de las obsesiones del director técnico Marcelo Gallardo. “Entre River y Godoy Cruz está todo acordado. A nosotros nos conviene ser socios de River ”, expresó Mansur, marcando con firmeza la postura institucional del Tomba", declaró días atrás Mansur. Posteriormente, el club griego subió la oferta por el mendocino.

Pese a la no llegada de Andino, el equipo de Núñez se muestra activo en este mercado de pases, en el que ya cerró los arribos de los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, mientras que en los últimos días se concretó la incorporación del lateral izquierdo uruguayo Matías Viña, informó Noticias Argentinas.