Bruno Jacomy hizo una gran Etapa 9 en el Rally Dakar y se afirma en la tabla general de Challenger

La novena etapa del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita dejó un balance positivo para el mendocino Bruno Jacomy, que volvió a mostrarse competitivo en la exigente etapa maratón. En una jornada sin asistencia mecánica, el piloto argentino se mantuvo firme y continúa bien posicionado en la general de la categoría Challenger.
Etapa maratón del Rally Dakar: una prueba extrema que Jacomy supo superar
La primera parte de la etapa maratón, sin asistencia externa y con máxima exigencia mecánica, tuvo como ganador al neerlandés Paul Spierings, quien se impuso con un tiempo de 4:08:57. Detrás finalizó Kevin Benavides, a solo 1:20, mientras que David Zille completó el podio del día.
En ese contexto adverso, Bruno Jacomy logró cerrar la etapa dentro del top ten, finalizando décimo, con una diferencia acumulada de 36:49 respecto al ganador. El resultado cobra especial valor al tratarse de una jornada donde cada piloto debió resolver por sus propios medios cualquier inconveniente mecánico.
Jacomy se mantiene en la lucha dentro de Challenger en el Rally Dakar
La contracara fue la jornada complicada de Nicolás Cavigliasso, que sufrió problemas en el radiador y perdió cerca de una hora, cayendo hasta el 19º puesto de la general, un escenario que refuerza el valor de la regularidad mostrada por el mendocino.
Lo que viene: definición de la maratón y margen para seguir creciendo
Este miércoles, los competidores partirán desde el Campamento Refugio rumbo a Bisha, con 420 kilómetros cronometrados, en la segunda parte de la etapa maratón. Allí, Jacomy buscará seguir sumando regularidad y sostener su lugar entre los principales animadores de la categoría.
En un Dakar 2026 marcado por la dureza del recorrido y las mínimas diferencias, el mendocino Bruno Jacomy confirma etapa tras etapa que está preparado para pelear hasta el final en Challenger.