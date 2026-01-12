Rally Dakar 2026: triunfo ajustado de Klaassen y Sanz en la Etapa 8, hubo protagonismo mendocino

La Etapa 8 del Rally Dakar 2026 entregó una de las definiciones más ajustadas del rally. En la categoría Challenger, Puck Klaassen y su navegante argentino Augusto Sanz se quedaron con el triunfo tras una especial extenuante en Wadi Ad Dawasir, mientras que el mendocino Bruno Jacomy volvió a destacarse entre los mejores de la jornada.
Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.
Una victoria por milímetros en una etapa extrema en el Rally Dakar
El binomio Klaassen–Sanz dominó una especial de 483 kilómetros cronometrados y 238 de enlace, en un recorrido que exigió navegación precisa, ritmo constante y cabeza fría. Con un tiempo de 4h55:38, lograron imponerse sobre la saudí Dania Akeel por apenas tres segundos, en una llegada que quedará entre las más ajustadas del Dakar 2026.
El alemán David Zille también fue protagonista y se mantuvo en la pelea durante buena parte del día, aunque finalmente terminó cuarto, a 28 segundos de la punta.
Fuerte presencia argentina en Arabia Saudita y un mendocino que sigue creciendo
La jornada volvió a tener amplia presencia argentina en el top ten. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini finalizaron sextos, mientras que Kevin Benavides cerró el día en la octava posición.
También se destacó Fernando Acosta, copiloto del chileno Oscar Ral, que terminó 11°, completando una jornada positiva para los representantes nacionales.
La general: Pau Navarro lidera y Jacomy sigue prendido
En la clasificación general, el español Pau Navarro se mantiene como líder con 36h18:05, seguido por Cavigliasso–Pertegarini a 2:02. El tercer lugar es para Lucas del Río–Jacomy, lo que vuelve a poner al navegante mendocino en una posición de privilegio dentro de la general.
Más atrás aparecen David Zille, Klaassen–Sanz en el sexto puesto, Kevin Benavides en el 12°, y Fernando Acosta en el 13°.
El Dakar 2026 continuará este martes con la Etapa 9, segundo tramo maratón, entre Wadi Ad Dawasir y el campamento refugio. Serán 418 kilómetros de especial y 123 de enlace, sin asistencia mecánica, en una jornada clave para la estrategia, la fiabilidad y la navegación.