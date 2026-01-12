12 de enero de 2026
Rally Dakar 2026: triunfo ajustado de Klaassen y Sanz en la Etapa 8, hubo protagonismo mendocino

Puck Klaassen y Augusto Sanz ganaron la dura Etapa 8 en Challenger, en el Rally Dakar en Arabia Saudita. Mirá cómo le fue a Bruno Jacomy.

Por Sitio Andino Deportes

La Etapa 8 del Rally Dakar 2026 entregó una de las definiciones más ajustadas del rally. En la categoría Challenger, Puck Klaassen y su navegante argentino Augusto Sanz se quedaron con el triunfo tras una especial extenuante en Wadi Ad Dawasir, mientras que el mendocino Bruno Jacomy volvió a destacarse entre los mejores de la jornada.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Una victoria por milímetros en una etapa extrema en el Rally Dakar

El binomio Klaassen–Sanz dominó una especial de 483 kilómetros cronometrados y 238 de enlace, en un recorrido que exigió navegación precisa, ritmo constante y cabeza fría. Con un tiempo de 4h55:38, lograron imponerse sobre la saudí Dania Akeel por apenas tres segundos, en una llegada que quedará entre las más ajustadas del Dakar 2026.

El alemán David Zille también fue protagonista y se mantuvo en la pelea durante buena parte del día, aunque finalmente terminó cuarto, a 28 segundos de la punta.

Fuerte presencia argentina en Arabia Saudita y un mendocino que sigue creciendo

La jornada volvió a tener amplia presencia argentina en el top ten. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini finalizaron sextos, mientras que Kevin Benavides cerró el día en la octava posición.

Pero uno de los focos estuvo puesto en el mendocino Bruno Jacomy, navegante del español Lucas del Río, quien completó una sólida Etapa 8 y finalizó en el 12° puesto, confirmando su regularidad en una categoría extremadamente competitiva.

También se destacó Fernando Acosta, copiloto del chileno Oscar Ral, que terminó 11°, completando una jornada positiva para los representantes nacionales.

La general: Pau Navarro lidera y Jacomy sigue prendido

En la clasificación general, el español Pau Navarro se mantiene como líder con 36h18:05, seguido por Cavigliasso–Pertegarini a 2:02. El tercer lugar es para Lucas del Río–Jacomy, lo que vuelve a poner al navegante mendocino en una posición de privilegio dentro de la general.

Más atrás aparecen David Zille, Klaassen–Sanz en el sexto puesto, Kevin Benavides en el 12°, y Fernando Acosta en el 13°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2010701698738671639&partner=&hide_thread=false

Lo que viene: etapa maratón y máxima exigencia

El Dakar 2026 continuará este martes con la Etapa 9, segundo tramo maratón, entre Wadi Ad Dawasir y el campamento refugio. Serán 418 kilómetros de especial y 123 de enlace, sin asistencia mecánica, en una jornada clave para la estrategia, la fiabilidad y la navegación.

