Rally Dakar 2026: histórico triunfo de Kevin Benavides en la etapa 7 y doblete familiar en Arabia

Kevin y Luciano Benavides protagonizaron un día histórico para el Rally Dakar y el deporte argentino.

El Rally Dakar 2026 vivió este domingo una jornada histórica para el automovilismo argentino . Kevin Benavides consiguió su primera victoria de etapa en la categoría Challenger , mientras que Luciano Benavides se quedó con el triunfo en motos , permitiendo que los hermanos compartieran la cima del podio en el mismo día , un hecho extraordinario en la competencia más dura del mundo.

El mayor de los Benavides, dos veces ganador del Dakar en motos , atraviesa en 2026 un proceso de reinvención deportiva tras dejar atrás las lesiones y dar el salto a la categoría Challenger. En la Etapa 7 , disputada entre Riad y Wadi Ad-Dawasir , Kevin mostró solidez, inteligencia y ritmo para quedarse con la victoria en un tramo extremadamente exigente , con 462 kilómetros cronometrados y 414 de enlace .

El triunfo no solo tuvo un valor simbólico, sino también deportivo: Kevin escaló posiciones en la general , donde continúa 14° , pero con el objetivo claro de meterse en el top 10 , tal como él mismo anticipó antes de largar: “paso a paso”. Con esta victoria, reafirmó que sigue siendo uno de los grandes nombres del Dakar , más allá de la categoría.

Luciano ganó en motos y se mete de lleno en la pelea del Rally Dakar

Mientras Kevin celebraba en Challenger, Luciano Benavides brilló en la categoría motos, dominando una etapa clave de la segunda semana del rally. El menor de los hermanos fue contundente, manejó los tiempos y volvió a demostrar que está en plena pelea por la general, recortando diferencias frente a los principales candidatos.

Entre ambos, los Benavides ya acumulan 19 triunfos de etapa en el Dakar (12 Kevin y 7 Luciano), consolidándose como una de las dinastías más importantes de la historia del rally raid.

Cómo le fue al mendocino Jacomy

El copiloto del chileno Lucas del Río, Bruno Jacomy, arribó 11 en esta etapa y siguen siendo ambos animadores de la general.

Un Dakar que entra en su tramo decisivo

Con la Etapa 7 completada, el Dakar ingresará ahora en su fase más determinante. Este lunes se disputará el bucle Wadi Ad-Dawasir–Wadi Ad-Dawasir, con una especial de 481 kilómetros, la más larga de esta edición, que puede provocar nuevos movimientos fuertes en la clasificación general.

Para Kevin y Luciano Benavides, el mensaje fue claro: la historia familiar sigue escribiéndose en el Dakar, y Argentina volvió a ser protagonista absoluto en el desierto saudí.