Rally Dakar 2026: Nani Roma es líder en autos, Sainz lo sigue a 57 segundos y la pelea se enciende

La novena etapa del Rally Dakar en Arabia Saudita reordenó la general de la categoría autos. El español Nani Roma pasó al frente. Leé el análisis completo.

Nani Roma y Carlos Sainz aprovecharon una etapa clave y tomaron el mando de la general de autos en el Rally Dakar 2026. &nbsp;

Nani Roma y Carlos Sainz aprovecharon una etapa clave y tomaron el mando de la general de autos en el Rally Dakar 2026.

 

El Rally Dakar 2026 vivió un giro decisivo en la categoría autos tras la novena etapa, en Arabia Saudita. Nani Roma se convirtió en el nuevo líder de la general, con Carlos Sainz como escolta a solo 57 segundos, en una clasificación ajustada y cargada de tensión.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Roma supo leer el contexto de carrera y sostuvo un ritmo sólido, sin asumir riesgos innecesarios, en una jornada marcada por contratiempos en la navegación de varios de los principales candidatos. Esa regularidad terminó siendo clave para dar el salto a lo más alto de la clasificación general.

Sainz acecha y la general de autos queda comprimida

Carlos Sainz (Ford), séptimo en la etapa, también sacó provecho de una jornada compleja y escaló hasta la segunda posición de la general. El madrileño quedó a apenas 57 segundos del liderazgo, confirmando que la definición del Dakar 2026 en autos está completamente abierta.

Detrás, Nasser Al-Attiyah (Dacia) cayó al tercer puesto, a 1 minuto y 10 segundos, mientras que Mattias Ekström (Ford) retrocedió al quinto lugar tras perderse camino al octavo waypoint. Con cuatro etapas por disputarse y diferencias mínimas, la lucha por el Touareg en autos promete un cierre de máxima tensión.

Lo que se viene en el Rally Dakar

14 de enero, Etapa 10, distancia 417km, especial 371km.

