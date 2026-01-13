Rally Dakar 2026: Nani Roma es líder en autos, Sainz lo sigue a 57 segundos y la pelea se enciende

Nani Roma y Carlos Sainz aprovecharon una etapa clave y tomaron el mando de la general de autos en el Rally Dakar 2026.

El Rally Dakar 2026 vivió un giro decisivo en la categoría autos tras la novena etapa, en Arabia Saudita . Nani Roma se convirtió en el nuevo líder de la general, con Carlos Sainz como escolta a solo 57 segundos, en una clasificación ajustada y cargada de tensión.

El español Nani Roma (Ford) alcanzó el liderazgo tras finalizar sexto en una etapa exigente , que tuvo como ganador al polaco Eryk Goczal (Toyota). La especial, de 410 kilómetros cronometrados , se disputó entre Wadi Ad Dawasir y el campamento refugio, en el inicio de la primera parte de la etapa maratón , donde cada error se paga caro.

Roma supo leer el contexto de carrera y sostuvo un ritmo sólido, sin asumir riesgos innecesarios, en una jornada marcada por contratiempos en la navegación de varios de los principales candidatos. Esa regularidad terminó siendo clave para dar el salto a lo más alto de la clasificación general.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyMotor/status/2011013054733963652&partner=&hide_thread=false Giro final en la etapa de hoy y... ¡NANI ROMA ES EL NUEVO LÍDER!



Espectacular tramo final del piloto español que comanda un doblete Roma-Sainz en la general



Así queda:

ROMA

SAINZ: +57"

Al-Attiyah: +1'10"

Lategan: +6'13"

Ekström: +11'19"#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/6nndHi8pdZ — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 13, 2026

Sainz acecha y la general de autos queda comprimida

Carlos Sainz (Ford), séptimo en la etapa, también sacó provecho de una jornada compleja y escaló hasta la segunda posición de la general. El madrileño quedó a apenas 57 segundos del liderazgo, confirmando que la definición del Dakar 2026 en autos está completamente abierta.

Detrás, Nasser Al-Attiyah (Dacia) cayó al tercer puesto, a 1 minuto y 10 segundos, mientras que Mattias Ekström (Ford) retrocedió al quinto lugar tras perderse camino al octavo waypoint. Con cuatro etapas por disputarse y diferencias mínimas, la lucha por el Touareg en autos promete un cierre de máxima tensión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2011031734863937790&partner=&hide_thread=false Nani Roma and Alex Haro take the overall lead in the Cars category. It’s the first time since 2014 that Nani Roma is back at the top of the Dakar.#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/80ghU9EQ13 — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2026

Lo que se viene en el Rally Dakar

14 de enero, Etapa 10, distancia 417km, especial 371km.