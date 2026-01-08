José Mansur fue contundente y empujó el pase: "A Godoy Cruz le conviene que Andino juegue en River"

La novela por el futuro de Santino Andino sumó un capítulo clave. El presidente de Godoy Cruz, José Mansur, fue categórico al referirse a la posible llegada del juvenil a River Plate y dejó en claro que la dirigencia mendocina prefiere que el jugador continúe su carrera con la Banda Roja.
“Entre River y Godoy Cruz está todo acordado. A nosotros nos conviene ser socios de River”, expresó Mansur, marcando con firmeza la postura institucional del Tomba.
River ya incorporó en este mercado de pases a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, pero sigue buscando un atacante. En ese contexto, Andino aparece como prioridad, tras su destacado paso por el seleccionado juvenil y su buen rendimiento individual en Godoy Cruz, pese al descenso a la Primera Nacional.
Mano a mano con TyC Sports, el presidente de Godoy Cruz, José Mansur, fue contundente y afirmó que el deseo del club es que Santino Andino sea transferido a River: "Nosotros no vamos a vender todo el pase de Andino, y tenemos derecho de elegir el socio por su pase. Godoy…
El cambio de representación, el gran escollo de River
El pase, sin embargo, se enfrió en las últimas semanas debido a un factor externo: el cambio de representante del futbolista. Andino dejó de ser manejado por Hernán Berman, hombre históricamente vinculado a River, y pasó a estar bajo la órbita de una agencia internacional, que analiza alternativas en el exterior.
Sobre este punto, Mansur fue directo y lanzó una frase con destinatario claro: “A los chicos a veces les prometen cosas que no son verdad”, señaló en diálogo con TyC Sports.
Panathinaikos y una oferta rechazada
Consultado por un supuesto interés del Panathinaikos, que habría ofrecido 7 millones de dólares por el 50% del pase, el presidente del Tomba fue tajante: “Fue rechazada. A mí no me llegó ninguna oferta por ese monto”.
Además, aclaró que Godoy Cruz no está dispuesto a vender una parte del pase, reforzando la idea de cerrar una sociedad deportiva con River.
En el cierre, Mansur dejó una frase que volvió a sacudir la negociación y dejó expuesta la postura del club: “Le dije a Andino que, si se cae lo de River, evalúe la posibilidad de jugar la B Nacional”.
Mientras el futbolista y su entorno analizan opciones, Godoy Cruz ya tomó partido. Y el mensaje del presidente fue claro: el Tomba quiere ver a Santino Andino con la camiseta de River.