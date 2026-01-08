José Mansur fue contundente y empujó el pase: "A Godoy Cruz le conviene que Andino juegue en River"

José Mansur no quiere saber nada con otro equipo que no sea el de Núñez.

La novela por el futuro de Santino Andino sumó un capítulo clave. El presidente de Godoy Cruz , José Mansur , fue categórico al referirse a la posible llegada del juvenil a River Plate y dejó en claro que la dirigencia mendocina prefiere que el jugador continúe su carrera con la Banda Roja .

“ Entre River y Godoy Cruz está todo acordado. A nosotros nos conviene ser socios de River ”, expresó Mansur, marcando con firmeza la postura institucional del Tomba.

River ya incorporó en este mercado de pases a Fausto Vera , Aníbal Moreno y Matías Viña , pero sigue buscando un atacante. En ese contexto, Andino aparece como prioridad , tras su destacado paso por el seleccionado juvenil y su buen rendimiento individual en Godoy Cruz, pese al descenso a la Primera Nacional.

Según lo acordado entre las partes, el Millonario ofreció 4,5 millones de dólares por el 100% del pase, cifra aceptada por Godoy Cruz.

La operación contempla 2,5 millones al contado, 2 millones en bonos y una plusvalía del 30% ante una futura venta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2009283700282847518&partner=&hide_thread=false Mano a mano con TyC Sports, el presidente de Godoy Cruz, José Mansur, fue contundente y afirmó que el deseo del club es que Santino Andino sea transferido a River: “Nosotros no vamos a vender todo el pase de Andino, y tenemos derecho de elegir el socio por su pase. Godoy… pic.twitter.com/oUp7DEmLHE — TyC Sports (@TyCSports) January 8, 2026

El cambio de representación, el gran escollo de River

El pase, sin embargo, se enfrió en las últimas semanas debido a un factor externo: el cambio de representante del futbolista. Andino dejó de ser manejado por Hernán Berman, hombre históricamente vinculado a River, y pasó a estar bajo la órbita de una agencia internacional, que analiza alternativas en el exterior.

Sobre este punto, Mansur fue directo y lanzó una frase con destinatario claro: “A los chicos a veces les prometen cosas que no son verdad”, señaló en diálogo con TyC Sports.

Panathinaikos y una oferta rechazada

Consultado por un supuesto interés del Panathinaikos, que habría ofrecido 7 millones de dólares por el 50% del pase, el presidente del Tomba fue tajante: “Fue rechazada. A mí no me llegó ninguna oferta por ese monto”.

Además, aclaró que Godoy Cruz no está dispuesto a vender una parte del pase, reforzando la idea de cerrar una sociedad deportiva con River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2009271206327750891&partner=&hide_thread=false "LLEGAMOS A UN ACUERDO CON RIVER"



José Mansur, presidente de Godoy Cruz, rompió el silencio y aseguró que llegaron a un acuerdo con River por el pase de Santino Andino.



"Andino quiere jugar en River. No tenemos plazos para cerrar la operación. Hay factores… pic.twitter.com/qSQK4iyhUU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 8, 2026

Un mensaje directo al jugador

En el cierre, Mansur dejó una frase que volvió a sacudir la negociación y dejó expuesta la postura del club: “Le dije a Andino que, si se cae lo de River, evalúe la posibilidad de jugar la B Nacional”.

Mientras el futbolista y su entorno analizan opciones, Godoy Cruz ya tomó partido. Y el mensaje del presidente fue claro: el Tomba quiere ver a Santino Andino con la camiseta de River.