Real Madrid y el Atlético, cara a cara por un lugar en la final de la Supercopa de España

Real Madrid y Atlético de Madrid disputan la segunda semifinal de la Supercopa de España en Yeda.

El clásico de Madrid vuelve a escena en un contexto decisivo. El Real Madrid Fútbol Club y Atlético de Madrid se enfrentan este jueves, desde las 16 (hora argentina) , por la segunda semifinal de la Supercopa de España .

El encuentro se disputará en el King Abdullah Sports City de Yeda , con arbitraje de Mateo Busquet , y pondrá en juego el último pasaje a la final , donde ya espera Barcelona , tras su contundente triunfo por 5-0 ante Athletic Club.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, la clasificación se definirá por penales .

El equipo dirigido por Diego Simeone llega tras empatar 1-1 ante Real Sociedad por LaLiga, resultado que cortó una racha de cuatro victorias consecutivas. Con 38 puntos , el Colchonero busca volver a levantar la Supercopa, trofeo que no conquista desde 2014 .

Una de las novedades pasa por la posible titularidad de Julián Álvarez, quien compartiría el ataque con Alexander Sørloth en un once pensado para competir de igual a igual ante su eterno rival.

El presente del Real Madrid

Del otro lado, Real Madrid arrancó el 2026 con autoridad: goleó 5-1 a Betis y se mantiene como escolta en LaLiga, a cuatro puntos del Barcelona. El conjunto conducido por Xabi Alonso va por su 14ª Supercopa de España, luego de haber perdido la final de la última edición frente al Barça.

Para este partido, Dean Huijsen volvió a entrenarse con normalidad y estará disponible, mientras que Kylian Mbappé no logró recuperarse y quedó fuera de la convocatoria.

Probables formaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Koke, Álex Baena; Alexander Sørloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García y Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.

Datos del partido