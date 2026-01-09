Challenger: victoria de Casale en la manga 6 del Rally Dakar, el mendocino Jacomy fue 9 y da pelea

Kevin Benavides celebró su primer podio en Challenger, mientras Bruno Jacomy volvió a destacarse en la Etapa 6 del Rally Dakar 2026.

La Etapa 6 del Rally Dakar 2026 dejó grandes noticias para los argentinos en la categoría Challenger . El chileno Ignacio Casale se quedó con la victoria del día, pero el foco albiceleste estuvo puesto en Kevin Benavides , quien finalizó tercero y consiguió su primer podio de etapa en su estreno en esta divisional. Además, el mendocino Bruno Jacomy cerró otra jornada sólida con un noveno puesto que lo mantiene tercero en la general .

En el tramo Ha’il–Riyadh , con 326 kilómetros cronometrados , Casale fue el más veloz con un tiempo de 3h58m57s , escoltado por Dania Akeel a 38 segundos . El tercer lugar quedó en manos de Kevin Benavides / Leandro Sisterna , quienes arribaron a 1m40s del ganador, en una actuación que marca un hito personal para el salteño en su primera experiencia dentro de la categoría.

Detrás, también hubo fuerte presencia argentina: Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini finalizaron cuartos , mientras que Augusto Sanz (navegante de Puck Klaassen) fue quinto , confirmando una etapa con protagonismo albiceleste.

#Dakar2026 | VICTORIA PARA CASALE, ¡KEVIN BENAVIDES 3°!



La llegada al día de descanso le dio al salteño, en su primera incursión en Challenger, su debut en el "Top 3" de una etapa. Terminó a 1m40s de Ignacio Casale, el más veloz de la jornada.

En el clasificador…



En el clasificador… pic.twitter.com/tyKS9IBFfL — Campeones (@Campeonesnet) January 9, 2026

Bruno Jacomy terminó noveno y se mantiene tercero en la general

La dupla integrada por Lucas Del Río y Bruno Jacomy volvió a completar una jornada consistente. Tras alternar posiciones cercanas a la punta durante el día, finalizaron noveno, con un registro de 4h20m11s, manteniéndose competitivos en una etapa exigente.

Gracias a ese resultado, Jacomy continúa tercero en la clasificación general, a 25m54s del líder, consolidándose como uno de los argentinos más regulares del Dakar 2026 en Challenger.

Así está la general en Challenger tras la Etapa 6

Con la llegada del día de descanso, la general muestra a Pau Navarro al frente, con cinco minutos de ventaja sobre Cavigliasso y Pertegarini, mientras que Bruno Jacomy completa el podio provisional. Kevin Benavides, por su parte, suma confianza tras un resultado que lo afirma en su proceso de adaptación a la categoría.

El Dakar entrará ahora en su semana decisiva, con los argentinos bien posicionados y con margen para seguir escalando posiciones en una competencia donde la regularidad y la lectura de carrera empiezan a ser tan importantes como la velocidad pura.

Ignacio Casale ganó la sexta etapa de los Challenger.

1 Primera especial que se llevó Casale en el Dakar 2026.



1 Primera especial que se llevó Casale en el Dakar 2026. pic.twitter.com/RI5eYvZucn — Agustín Guagliardi (@agusnguagliardi) January 9, 2026

Lo que se viene en el Rally Dakar

Sábado día de descanso y domingo 11/01/2026 - Etapa 7, Enlace > 414 km - Especial > 462 km