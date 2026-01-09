9 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
no se baja de de los primeros lugares

Challenger: victoria de Casale en la manga 6 del Rally Dakar, el mendocino Jacomy fue 9 y da pelea

Se disputó la sexta etapa en el Rally Dakar 2026, categoría Challenger, y a continuación te contamos todo lo acontecido en Arabia Saudita. No te lo pierdas.

Kevin Benavides celebró su primer podio en Challenger, mientras Bruno Jacomy volvió a destacarse en la Etapa 6 del Rally Dakar 2026.

Kevin Benavides celebró su primer podio en Challenger, mientras Bruno Jacomy volvió a destacarse en la Etapa 6 del Rally Dakar 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Etapa 6 del Rally Dakar 2026 dejó grandes noticias para los argentinos en la categoría Challenger. El chileno Ignacio Casale se quedó con la victoria del día, pero el foco albiceleste estuvo puesto en Kevin Benavides, quien finalizó tercero y consiguió su primer podio de etapa en su estreno en esta divisional. Además, el mendocino Bruno Jacomy cerró otra jornada sólida con un noveno puesto que lo mantiene tercero en la general.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Lee además
Luciano Benavides terminó sexto en la Etapa 6 y se mantiene tercero en la general del Rally Dakar 2026.
no pierde protagonismo

Benavides se mantiene firme en la general del Rally Dakar tras una Etapa 6 marcada por sanciones
Nasser Al-Attiyah logró su primera victoria de etapa en el Rally Dakar 2026 y retomó la cima de la clasificación general.
con un gran potencial

Rally Dakar 2026: Al-Attiyah gana la Etapa 6 y vuelve a mandar en la general con Dacia

Casale ganó la Etapa 6 y Kevin Benavides celebró su primer podio en Challenger

En el tramo Ha’il–Riyadh, con 326 kilómetros cronometrados, Casale fue el más veloz con un tiempo de 3h58m57s, escoltado por Dania Akeel a 38 segundos. El tercer lugar quedó en manos de Kevin Benavides / Leandro Sisterna, quienes arribaron a 1m40s del ganador, en una actuación que marca un hito personal para el salteño en su primera experiencia dentro de la categoría.

Detrás, también hubo fuerte presencia argentina: Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini finalizaron cuartos, mientras que Augusto Sanz (navegante de Puck Klaassen) fue quinto, confirmando una etapa con protagonismo albiceleste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2009630995201302877&partner=&hide_thread=false

Bruno Jacomy terminó noveno y se mantiene tercero en la general

La dupla integrada por Lucas Del Río y Bruno Jacomy volvió a completar una jornada consistente. Tras alternar posiciones cercanas a la punta durante el día, finalizaron noveno, con un registro de 4h20m11s, manteniéndose competitivos en una etapa exigente.

Gracias a ese resultado, Jacomy continúa tercero en la clasificación general, a 25m54s del líder, consolidándose como uno de los argentinos más regulares del Dakar 2026 en Challenger.

Así está la general en Challenger tras la Etapa 6

Con la llegada del día de descanso, la general muestra a Pau Navarro al frente, con cinco minutos de ventaja sobre Cavigliasso y Pertegarini, mientras que Bruno Jacomy completa el podio provisional. Kevin Benavides, por su parte, suma confianza tras un resultado que lo afirma en su proceso de adaptación a la categoría.

El Dakar entrará ahora en su semana decisiva, con los argentinos bien posicionados y con margen para seguir escalando posiciones en una competencia donde la regularidad y la lectura de carrera empiezan a ser tan importantes como la velocidad pura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agusnguagliardi/status/2009632428076195850&partner=&hide_thread=false

Lo que se viene en el Rally Dakar

Sábado día de descanso y domingo 11/01/2026 - Etapa 7, Enlace > 414 km - Especial > 462 km

Temas
Seguí leyendo

El mendocino Bruno Jacomy marcó el camino en el Rally Dakar y fue victoria en la Etapa 5

Benavides brilló en la Etapa 5 del Rally Dakar: ganó en motos y se metió de lleno en la pelea por la general

Rally Dakar 2026, Etapa 5: Ford reaccionó con autoridad, pero Toyota conserva el liderato general

Cavigliasso y Pertegarini ganaron la etapa maratón del Rally Dakar y Argentina volvió a festejar en Challenger

Lategan aplasta a todos en el Rally Dakar, Toyota recupera el mando y la general vuelve a sacudirse

Rally Dakar 2026: Schareina domina la etapa maratón y los argentinos siguen firmes en la pelea en motos

Rally Dakar: Bruno Jacomy tuvo una buena tercera etapa y quedó a tiro del podio en la general del

Ford sacude el Rally Dakar 2026: domina la Etapa 3 y Mitch Guthrie se sube a la cima de la general

LO QUE SE LEE AHORA
Nasser Al-Attiyah logró su primera victoria de etapa en el Rally Dakar 2026 y retomó la cima de la clasificación general.
con un gran potencial

Rally Dakar 2026: Al-Attiyah gana la Etapa 6 y vuelve a mandar en la general con Dacia

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy jueves 8 de enero.
Paciencia y precaución

El Paso Los Libertadores continuará cerrado este jueves: los motivos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026

Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿Qué alternativas hay para cruzar a Chile?
Opciones

Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿qué alternativas hay para cruzar a Chile?

Actividad cultural en la provincia de Mendoza durante verano.
Para agendar y compartir

La provincia de Mendoza abre sus espacios culturales con una agenda para todo público

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido
Rápido hallazgo

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido