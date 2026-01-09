Challenger: victoria de Casale en la manga 6 del Rally Dakar, el mendocino Jacomy fue 9 y da pelea

La Etapa 6 del Rally Dakar 2026 dejó grandes noticias para los argentinos en la categoría Challenger. El chileno Ignacio Casale se quedó con la victoria del día, pero el foco albiceleste estuvo puesto en Kevin Benavides, quien finalizó tercero y consiguió su primer podio de etapa en su estreno en esta divisional. Además, el mendocino Bruno Jacomy cerró otra jornada sólida con un noveno puesto que lo mantiene tercero en la general.
Casale ganó la Etapa 6 y Kevin Benavides celebró su primer podio en Challenger
En el tramo Ha’il–Riyadh, con 326 kilómetros cronometrados, Casale fue el más veloz con un tiempo de 3h58m57s, escoltado por Dania Akeel a 38 segundos. El tercer lugar quedó en manos de Kevin Benavides / Leandro Sisterna, quienes arribaron a 1m40s del ganador, en una actuación que marca un hito personal para el salteño en su primera experiencia dentro de la categoría.
Detrás, también hubo fuerte presencia argentina: Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini finalizaron cuartos, mientras que Augusto Sanz (navegante de Puck Klaassen) fue quinto, confirmando una etapa con protagonismo albiceleste.
Gracias a ese resultado, Jacomy continúa tercero en la clasificación general, a 25m54s del líder, consolidándose como uno de los argentinos más regulares del Dakar 2026 en Challenger.
Así está la general en Challenger tras la Etapa 6
Con la llegada del día de descanso, la general muestra a Pau Navarro al frente, con cinco minutos de ventaja sobre Cavigliasso y Pertegarini, mientras que Bruno Jacomy completa el podio provisional. Kevin Benavides, por su parte, suma confianza tras un resultado que lo afirma en su proceso de adaptación a la categoría.
El Dakar entrará ahora en su semana decisiva, con los argentinos bien posicionados y con margen para seguir escalando posiciones en una competencia donde la regularidad y la lectura de carrera empiezan a ser tan importantes como la velocidad pura.