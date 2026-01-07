7 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
manejó con todo

Lategan aplasta a todos en el Rally Dakar, Toyota recupera el mando y la general vuelve a sacudirse

El sudafricano ganó la etapa 4 por más de 7 minutos y tomó el liderazgo general del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita. Repasá lo sucedido.

Henk Lategan fue implacable en la primera parte de la etapa maratón y llevó a Toyota nuevamente a lo más alto del Rally Dakar.

Henk Lategan fue implacable en la primera parte de la etapa maratón y llevó a Toyota nuevamente a lo más alto del Rally Dakar.

Por Sitio Andino Deportes

La etapa 4 del Rally Dakar 2026 marcó un nuevo vuelco en la clasificación general. En la primera parte de la exigente etapa maratón, disputada sobre 417 kilómetros en los alrededores de Al-Ula, Henk Lategan firmó una actuación demoledora, aplastó a sus rivales por más de siete minutos y se convirtió en el nuevo líder absoluto de la categoría Ultimate.

En una edición caracterizada por los cambios constantes de protagonismo, Toyota volvió a imponer condiciones tras una jornada complicada, mientras Ford sufrió una fuerte caída colectiva, apenas 24 horas después de haber dominado la etapa anterior.

Lee además
rally dakar 2026: schareina domina la etapa maraton y los argentinos siguen firmes en la pelea en motos
triunfazo

Rally Dakar 2026: Schareina domina la etapa maratón y los argentinos siguen firmes en la pelea en motos
Bruno Jacomy continúa entre los protagonistas del Rally Dakar 2026.  

Rally Dakar: Bruno Jacomy tuvo una buena tercera etapa y quedó a tiro del podio en la general del

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianoiannacc/status/2008878770875453872&partner=&hide_thread=false

Lategan, intratable en el desierto de Arabia Saudita

El piloto sudafricano de Toyota Gazoo Racing comenzó la jornada por detrás de Sébastien Loeb, pero rápidamente pasó al frente en el segundo punto de control y no volvió a soltar la punta. A lo largo del recorrido, adelantó a once autos, amplió la diferencia en los sectores intermedios y cerró la etapa con una ventaja de 7m03s, la mayor diferencia registrada en el Dakar 2026 hasta el momento.

Detrás del líder se ubicó Nasser Al-Attiyah, que no logró descontar en el tramo final y finalizó segundo, mientras que los privados Marek y Eryk Goczal completaron un sólido 3-4 para Toyota. Loeb cerró el top cinco, aunque perdió casi 18 minutos frente a un Lategan que resultó inalcanzable.

Toyota vuelve al frente y Ford se derrumba

El dominio de Toyota contrastó con una jornada muy negativa para Ford. El mejor representante del Óvalo Azul fue Mattias Ekström, recién en la 11ª posición, tras perder más de 26 minutos. Carlos Sainz Sr. terminó 12°, mientras que Nani Roma cayó al 15° lugar.

El golpe más fuerte lo recibió Mitch Guthrie, ganador de la etapa 3, quien sufrió problemas severos y perdió 43 minutos, cayendo del liderato general al 13° puesto en solo un día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eugemf7/status/2008876589749317777&partner=&hide_thread=false

Abandono del campeón y nueva general en el Rally Dakar

La etapa también dejó una noticia clave: el abandono del campeón defensor Yazeed Al-Rajhi, quien decidió retirarse tras múltiples pinchazos y molestias físicas acumuladas. Su salida terminó de consolidar el nuevo orden en la general.

Tras cuatro etapas, Lategan lidera la clasificación general con 3m55s de ventaja sobre Al-Attiyah. Ekström aparece tercero, seguido por Carlos Sainz y Mathieu Serradori, en un top cinco completamente reordenado.

Etapa maratón sin asistencia y un Dakar al rojo vivo

Como marca el reglamento de la etapa maratón, las tripulaciones no recibirán asistencia externa durante la noche en el vivac antes de afrontar la quinta etapa rumbo a Hail, otro tramo clave para un Dakar que cambia de líder y de protagonistas día a día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2008871324928909752&partner=&hide_thread=false

Lo que se viene en el Rally Dakar

ALULA (MARATHON) > HAIL

08/01/2026 - Etapa 5

Enlace > 58 km - Especial > 356 km

Temas
Seguí leyendo

Ford sacude el Rally Dakar 2026: domina la Etapa 3 y Mitch Guthrie se sube a la cima de la general

Honda rompe la hegemonía de KTM en el Rally Dakar y Luciano Benavides vuelve a ser protagonista en Motos

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Es mendocino y ganó la segunda etapa del Rally Dakar 2026: Bruno Jacomy brilló en Arabia Saudita

Rally Dakar 2026, Etapa 2: Toyota arrasó con un 1-2-3-4-5 y Al-Attiyah es el nuevo líder

Sanders ganó la Etapa 2 del Dakar 2026, KTM volvió a dominar y Benavides resistió en Arabia Saudita

Argentina pegó primero en el Rally Dakar 2026: Zille y Cesana triunfaron en el inicio de los Challenger

De Mévius dio el golpe y ganó la manga 1 del Rally Dakar 2026 en autos

LO QUE SE LEE AHORA
El Lobo mendocina quiere ser protaginista.
con la ilusiòn a cuestas

Estos son los refuerzos de Gimnasia y Esgrima para su histórico debut en Primera División

Las Más Leídas

Cambios en la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto se gana hoy invirtiendo $1.300.000 a 30 días
PARA TENER EN CUENTA

Cambios en la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto se gana hoy invirtiendo $1.300.000 a 30 días

Acusaciones mutuas y fuertes contradicciones entre la familia de la víctima y La Turca
Videos

Violencia, acusaciones cruzadas y denuncias: el trasfondo del crimen de Guaymallén

Los videos de la fuerte granizada en Real del Padre: el gobierno resarcirá a los productores
Temporal

Cayó granizo en Real del Padre y Jaime Pratts: se activa el fondo compensador

Los agentes permanecen aprehendidos y fueron acusados como coautores
Investigación

Crimen de Cynthia Landi en Guaymallén: tres policías imputados y un chofer prófugo

El hallazgo se produjo en calle Victoria al 2400 video
Averiguación de muerte

El relato de un testigo tras el hallazgo de un cuerpo en Guaymallén: "Se estancaba y volvía a seguir"