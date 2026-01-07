Lategan aplasta a todos en el Rally Dakar, Toyota recupera el mando y la general vuelve a sacudirse

La etapa 4 del Rally Dakar 2026 marcó un nuevo vuelco en la clasificación general. En la primera parte de la exigente etapa maratón, disputada sobre 417 kilómetros en los alrededores de Al-Ula, Henk Lategan firmó una actuación demoledora, aplastó a sus rivales por más de siete minutos y se convirtió en el nuevo líder absoluto de la categoría Ultimate.
En una edición caracterizada por los cambios constantes de protagonismo, Toyota volvió a imponer condiciones tras una jornada complicada, mientras Ford sufrió una fuerte caída colectiva, apenas 24 horas después de haber dominado la etapa anterior.
Toyota pasó al frente este miércoles en el #Dakar2026, tras la victoria de Henk Lategan en la Etapa 4. El sudafricano es ahora el nuevo puntero de la general de Coches, con Nasser Al-Attiyah (Dacia) como escolta, a 3m55s. 3° Ekstrom (Ford) a 13m, 4° Sainz (Ford) a 15m53s. pic.twitter.com/hgsGoWL7JI
Lategan, intratable en el desierto de Arabia Saudita
El piloto sudafricano de Toyota Gazoo Racing comenzó la jornada por detrás de Sébastien Loeb, pero rápidamente pasó al frente en el segundo punto de control y no volvió a soltar la punta. A lo largo del recorrido, adelantó a once autos, amplió la diferencia en los sectores intermedios y cerró la etapa con una ventaja de 7m03s, la mayor diferencia registrada en el Dakar 2026 hasta el momento.
Detrás del líder se ubicó Nasser Al-Attiyah, que no logró descontar en el tramo final y finalizó segundo, mientras que los privados Marek y Eryk Goczal completaron un sólido 3-4 para Toyota. Loeb cerró el top cinco, aunque perdió casi 18 minutos frente a un Lategan que resultó inalcanzable.
Abandono del campeón y nueva general en el Rally Dakar
La etapa también dejó una noticia clave: el abandono del campeón defensor Yazeed Al-Rajhi, quien decidió retirarse tras múltiples pinchazos y molestias físicas acumuladas. Su salida terminó de consolidar el nuevo orden en la general.
Tras cuatro etapas, Lategan lidera la clasificación general con 3m55s de ventaja sobre Al-Attiyah. Ekström aparece tercero, seguido por Carlos Sainz y Mathieu Serradori, en un top cinco completamente reordenado.
Etapa maratón sin asistencia y un Dakar al rojo vivo
Como marca el reglamento de la etapa maratón, las tripulaciones no recibirán asistencia externa durante la noche en el vivac antes de afrontar la quinta etapa rumbo a Hail, otro tramo clave para un Dakar que cambia de líder y de protagonistas día a día.