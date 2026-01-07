Lategan aplasta a todos en el Rally Dakar, Toyota recupera el mando y la general vuelve a sacudirse

Henk Lategan fue implacable en la primera parte de la etapa maratón y llevó a Toyota nuevamente a lo más alto del Rally Dakar.

La etapa 4 del Rally Dakar 2026 marcó un nuevo vuelco en la clasificación general. En la primera parte de la exigente etapa maratón , disputada sobre 417 kilómetros en los alrededores de Al-Ula , Henk Lategan firmó una actuación demoledora, aplastó a sus rivales por más de siete minutos y se convirtió en el nuevo líder absoluto de la categoría Ultimate .

En una edición caracterizada por los cambios constantes de protagonismo , Toyota volvió a imponer condiciones tras una jornada complicada, mientras Ford sufrió una fuerte caída colectiva , apenas 24 horas después de haber dominado la etapa anterior.

El piloto sudafricano de Toyota Gazoo Racing comenzó la jornada por detrás de Sébastien Loeb , pero rápidamente pasó al frente en el segundo punto de control y no volvió a soltar la punta . A lo largo del recorrido, adelantó a once autos , amplió la diferencia en los sectores intermedios y cerró la etapa con una ventaja de 7m03s , la mayor diferencia registrada en el Dakar 2026 hasta el momento.

Toyota pasó al frente este miércoles en el #Dakar2026 , tras la victoria de Henk Lategan en la Etapa 4. El sudafricano es ahora el nuevo puntero de la general de Coches, con Nasser Al-Attiyah (Dacia) como escolta, a 3m55s. 3° Ekstrom (Ford) a 13m, 4° Sainz (Ford) a 15m53s.

Detrás del líder se ubicó Nasser Al-Attiyah, que no logró descontar en el tramo final y finalizó segundo, mientras que los privados Marek y Eryk Goczal completaron un sólido 3-4 para Toyota. Loeb cerró el top cinco, aunque perdió casi 18 minutos frente a un Lategan que resultó inalcanzable.

Toyota vuelve al frente y Ford se derrumba

El dominio de Toyota contrastó con una jornada muy negativa para Ford. El mejor representante del Óvalo Azul fue Mattias Ekström, recién en la 11ª posición, tras perder más de 26 minutos. Carlos Sainz Sr. terminó 12°, mientras que Nani Roma cayó al 15° lugar.

El golpe más fuerte lo recibió Mitch Guthrie, ganador de la etapa 3, quien sufrió problemas severos y perdió 43 minutos, cayendo del liderato general al 13° puesto en solo un día.

¡EL DÍA DE LATEGAN!



Siempre las etapas maratón del Dakar son una joya y en Al Ula ocurrió. Brutal ataque de Henk Lategan que le dispara al frente, muchos minutos a su favor y demuestra que quiere la carrera.

Iba cruzado, y toma. Demostración de Lategan. Brutal. #Dakar2026



Iba cruzado, y toma. Demostración de Lategan. Brutal. #Dakar2026 pic.twitter.com/MDWj8hgQsN — Eugenio Muñoz Fernández (@eugemf7) January 7, 2026

Abandono del campeón y nueva general en el Rally Dakar

La etapa también dejó una noticia clave: el abandono del campeón defensor Yazeed Al-Rajhi, quien decidió retirarse tras múltiples pinchazos y molestias físicas acumuladas. Su salida terminó de consolidar el nuevo orden en la general.

Tras cuatro etapas, Lategan lidera la clasificación general con 3m55s de ventaja sobre Al-Attiyah. Ekström aparece tercero, seguido por Carlos Sainz y Mathieu Serradori, en un top cinco completamente reordenado.

Etapa maratón sin asistencia y un Dakar al rojo vivo

Como marca el reglamento de la etapa maratón, las tripulaciones no recibirán asistencia externa durante la noche en el vivac antes de afrontar la quinta etapa rumbo a Hail, otro tramo clave para un Dakar que cambia de líder y de protagonistas día a día.

Henk Lategan dominó la Etapa 4 de Autos del Dakar y se coloca en lo más alto de la clasificación general.#Lategan #Dakar2026 #DakarInSaudi #Autos

Lo que se viene en el Rally Dakar

ALULA (MARATHON) > HAIL

08/01/2026 - Etapa 5

Enlace > 58 km - Especial > 356 km