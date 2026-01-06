Ford sacude el Rally Dakar 2026: domina la Etapa 3 y Mitch Guthrie se sube a la cima de la general

El Rally Dakar 2026 volvió a cambiar de manos en la Etapa 3 y esta vez el golpe fue contundente y con sello de Ford. En los 421 kilómetros cronometrados alrededor de Al-’Ula, Mitch Guthrie se quedó con la victoria del día y aprovechó una jornada complicada para varios favoritos para pasar del 14° puesto al liderazgo absoluto de la general.
Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.
Después de una segunda etapa adversa, en la que ninguno de sus vehículos había logrado meterse en el top 10, Ford reaccionó con autoridad, dominó gran parte del recorrido y terminó celebrando un 1-2 que reconfiguró por completo la pelea por el Dakar.
Guthrie aceleró en el momento justo y Ford firmó el 1-2 en el Rally Dakar
El inicio de la etapa tuvo como protagonista a Mattias Ekström, quien marcó el ritmo en los primeros controles y ratificó su peso dentro de la estructura de Ford. El sueco llegó a liderar el parcial e incluso cedió brevemente la punta ante Nani Roma, pero el desenlace terminó favoreciendo a su compañero de equipo.
Mitch Guthrie, que había comenzado la jornada fuera del top 10 y llegó a perder casi dos minutos en los primeros kilómetros, fue creciendo de manera constante. A mitad de etapa ya estaba a solo 16 segundos del líder y tomó definitivamente el mando en el kilómetro 303, cuando Ekström comenzó a ceder terreno.
Desde allí, el estadounidense no soltó más la punta y consiguió su primera victoria de etapa en la categoría Ultimate, con una ventaja final de 2m27s. El checo Martin Prokop completó el 1-2 para Ford con un Raptor cliente, tras escalar desde el quinto lugar en el tramo decisivo.
El panorama fue aún más complejo para Dacia. Nasser Al-Attiyah y Sébastien Loeb atravesaron una verdadera pesadilla, perdiendo más de 20 minutos a lo largo del día y cayendo posiciones clave en la clasificación general. El mejor representante de la marca fue Lucas Moraes, que finalizó cuarto, seguido por Cristina Gutiérrez, quinta, tras haber llegado a rodar segunda durante la etapa.
Ford copó la general y llega fortalecido a la etapa maratón
Con estos resultados, Mitch Guthrie pasó a liderar la clasificación general del Dakar 2026, con 26 segundos de ventaja sobre Prokop. Detrás aparecen Ekström, Carlos Sainz y Nani Roma, conformando un impactante 1-2-3-4-5 de Ford en el acumulado.
A las puertas de la exigente etapa maratón, dividida en dos jornadas, Ford domina el Dakar y obliga a Toyota y Dacia a reaccionar rápido si quieren volver a meterse en la pelea por la carrera más dura del mundo.