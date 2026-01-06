6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
EN ASCENSO

Ford sacude el Rally Dakar 2026: domina la Etapa 3 y Mitch Guthrie se sube a la cima de la general

La escudería Ford fue protagonista absoluto en la tercera etapa del Rally Dakar en Arabia Saudita. Repasá lo sucedido en la joranda de martes.

Mitch Guthrie, con el Ford Raptor, celebró su primera victoria de etapa y quedó como nuevo líder del Rally Dakar 2026.

Mitch Guthrie, con el Ford Raptor, celebró su primera victoria de etapa y quedó como nuevo líder del Rally Dakar 2026.

Por Sitio Andino Deportes

El Rally Dakar 2026 volvió a cambiar de manos en la Etapa 3 y esta vez el golpe fue contundente y con sello de Ford. En los 421 kilómetros cronometrados alrededor de Al-’Ula, Mitch Guthrie se quedó con la victoria del día y aprovechó una jornada complicada para varios favoritos para pasar del 14° puesto al liderazgo absoluto de la general.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Lee además
El ganador hizo una gran manga del Rally Dakar 2026.
quebraron la tendencia

Honda rompe la hegemonía de KTM en el Rally Dakar y Luciano Benavides vuelve a ser protagonista en Motos
El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Después de una segunda etapa adversa, en la que ninguno de sus vehículos había logrado meterse en el top 10, Ford reaccionó con autoridad, dominó gran parte del recorrido y terminó celebrando un 1-2 que reconfiguró por completo la pelea por el Dakar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agusnguagliardi/status/2008510807303483785&partner=&hide_thread=false

Guthrie aceleró en el momento justo y Ford firmó el 1-2 en el Rally Dakar

El inicio de la etapa tuvo como protagonista a Mattias Ekström, quien marcó el ritmo en los primeros controles y ratificó su peso dentro de la estructura de Ford. El sueco llegó a liderar el parcial e incluso cedió brevemente la punta ante Nani Roma, pero el desenlace terminó favoreciendo a su compañero de equipo.

Mitch Guthrie, que había comenzado la jornada fuera del top 10 y llegó a perder casi dos minutos en los primeros kilómetros, fue creciendo de manera constante. A mitad de etapa ya estaba a solo 16 segundos del líder y tomó definitivamente el mando en el kilómetro 303, cuando Ekström comenzó a ceder terreno.

Desde allí, el estadounidense no soltó más la punta y consiguió su primera victoria de etapa en la categoría Ultimate, con una ventaja final de 2m27s. El checo Martin Prokop completó el 1-2 para Ford con un Raptor cliente, tras escalar desde el quinto lugar en el tramo decisivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/idendeportiva/status/2008525099792846942&partner=&hide_thread=false

Toyota perdió terreno y Dacia vivió una jornada negra en el Rally Dakar

Tras el histórico 1-2-3-4-5 conseguido en la etapa anterior, Toyota no logró sostener el mismo nivel en Al-’Ula. La mayoría de sus pilotos quedó fuera de la pelea, con Guy Botterill como la excepción: el sudafricano avanzó con firmeza y terminó tercero, a 5m53s del ganador.

El panorama fue aún más complejo para Dacia. Nasser Al-Attiyah y Sébastien Loeb atravesaron una verdadera pesadilla, perdiendo más de 20 minutos a lo largo del día y cayendo posiciones clave en la clasificación general. El mejor representante de la marca fue Lucas Moraes, que finalizó cuarto, seguido por Cristina Gutiérrez, quinta, tras haber llegado a rodar segunda durante la etapa.

Ford copó la general y llega fortalecido a la etapa maratón

Con estos resultados, Mitch Guthrie pasó a liderar la clasificación general del Dakar 2026, con 26 segundos de ventaja sobre Prokop. Detrás aparecen Ekström, Carlos Sainz y Nani Roma, conformando un impactante 1-2-3-4-5 de Ford en el acumulado.

A las puertas de la exigente etapa maratón, dividida en dos jornadas, Ford domina el Dakar y obliga a Toyota y Dacia a reaccionar rápido si quieren volver a meterse en la pelea por la carrera más dura del mundo.

Lo que se viene en el Rally Dakar

ALULA > ALULA (MARATHON)

07/01/2026 - Etapa 4

Enlace > 75 km - Especial > 451 km

Temas
Seguí leyendo

Es mendocino y ganó la segunda etapa del Rally Dakar 2026: Bruno Jacomy brilló en Arabia Saudita

Rally Dakar 2026, Etapa 2: Toyota arrasó con un 1-2-3-4-5 y Al-Attiyah es el nuevo líder

Sanders ganó la Etapa 2 del Dakar 2026, KTM volvió a dominar y Benavides resistió en Arabia Saudita

Argentina pegó primero en el Rally Dakar 2026: Zille y Cesana triunfaron en el inicio de los Challenger

De Mévius dio el golpe y ganó la manga 1 del Rally Dakar 2026 en autos

Canet cantó victoria en la Etapa 1 del Rally Dakar 2026 y Luciano Benavídes fue el mejor argentino en Motos

Rally Dakar 2026: llega la Etapa 1 en Yanbu y los argentinos se preparan para el primer gran desafío

El Rally Dakar 2026 ya está en marcha: fuerte presencia argentina y un prólogo dominado por Canet

LO QUE SE LEE AHORA
Desde Colombia, Sebastián Villa dejó en claro que su prioridad es vestir la camiseta de River Plate.
se pone la del millo

Sebastián Villa quiere jugar en River: el mensaje a Gallardo que sacude el mercado de pases

Las Más Leídas

El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Sigue el calor en Mendoza este martes. Conocé el pronóstico del tiempo.
El clima

Calor, Zonda y tormentas: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero en Mendoza

Sé que esta persona está detenida y que es un policía, pero quiero que todos paguen por lo que le hicieron a mi hija, dijo Nélida video
Conmoción

"¿Por qué mataron a mi hija?": el duro relato de la madre de la mujer baleada en Guaymallén

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores
Atención conductores

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

Promociones bancarias en enero 2026: descuentos en supermercados, indumentaria y combustible
ECONOMÍA FAMILIAR

Promociones bancarias en enero 2026: descuentos en supermercados, indumentaria y combustible