Ford sacude el Rally Dakar 2026: domina la Etapa 3 y Mitch Guthrie se sube a la cima de la general

Mitch Guthrie, con el Ford Raptor, celebró su primera victoria de etapa y quedó como nuevo líder del Rally Dakar 2026.

El Rally Dakar 2026 volvió a cambiar de manos en la Etapa 3 y esta vez el golpe fue contundente y con sello de Ford . En los 421 kilómetros cronometrados alrededor de Al-’Ula , Mitch Guthrie se quedó con la victoria del día y aprovechó una jornada complicada para varios favoritos para pasar del 14° puesto al liderazgo absoluto de la general .

Después de una segunda etapa adversa , en la que ninguno de sus vehículos había logrado meterse en el top 10 , Ford reaccionó con autoridad , dominó gran parte del recorrido y terminó celebrando un 1-2 que reconfiguró por completo la pelea por el Dakar .

El inicio de la etapa tuvo como protagonista a Mattias Ekström , quien marcó el ritmo en los primeros controles y ratificó su peso dentro de la estructura de Ford. El sueco llegó a liderar el parcial e incluso cedió brevemente la punta ante Nani Roma , pero el desenlace terminó favoreciendo a su compañero de equipo.

Mitch Guthrie ganó la tercera etapa de los autos. 1 Primera victoria para Guthrie en el Dakar 2026. 3 Tercer triunfo para Ford en especiales. 2 Segundo triunfo consecutivo para un estadounidense en los autos. pic.twitter.com/fX2mxtnjoN

Mitch Guthrie, que había comenzado la jornada fuera del top 10 y llegó a perder casi dos minutos en los primeros kilómetros, fue creciendo de manera constante. A mitad de etapa ya estaba a solo 16 segundos del líder y tomó definitivamente el mando en el kilómetro 303, cuando Ekström comenzó a ceder terreno.

Desde allí, el estadounidense no soltó más la punta y consiguió su primera victoria de etapa en la categoría Ultimate, con una ventaja final de 2m27s. El checo Martin Prokop completó el 1-2 para Ford con un Raptor cliente, tras escalar desde el quinto lugar en el tramo decisivo.

El norteamericano lidera la general, 26' delante del checo, y Ford completa el top 5 con Ekström (3°), Sainz (4°) y Roma (5°)@AlAttiyahN cayó al 10° lugar#Dakar2026 https://t.co/C8CIso7uHO pic.twitter.com/7wuVpyVNYP — Identidad Deportiva (@idendeportiva) January 6, 2026

Toyota perdió terreno y Dacia vivió una jornada negra en el Rally Dakar

Tras el histórico 1-2-3-4-5 conseguido en la etapa anterior, Toyota no logró sostener el mismo nivel en Al-’Ula. La mayoría de sus pilotos quedó fuera de la pelea, con Guy Botterill como la excepción: el sudafricano avanzó con firmeza y terminó tercero, a 5m53s del ganador.

El panorama fue aún más complejo para Dacia. Nasser Al-Attiyah y Sébastien Loeb atravesaron una verdadera pesadilla, perdiendo más de 20 minutos a lo largo del día y cayendo posiciones clave en la clasificación general. El mejor representante de la marca fue Lucas Moraes, que finalizó cuarto, seguido por Cristina Gutiérrez, quinta, tras haber llegado a rodar segunda durante la etapa.

Ford copó la general y llega fortalecido a la etapa maratón

Con estos resultados, Mitch Guthrie pasó a liderar la clasificación general del Dakar 2026, con 26 segundos de ventaja sobre Prokop. Detrás aparecen Ekström, Carlos Sainz y Nani Roma, conformando un impactante 1-2-3-4-5 de Ford en el acumulado.

A las puertas de la exigente etapa maratón, dividida en dos jornadas, Ford domina el Dakar y obliga a Toyota y Dacia a reaccionar rápido si quieren volver a meterse en la pelea por la carrera más dura del mundo.

Lo que se viene en el Rally Dakar

ALULA > ALULA (MARATHON)

07/01/2026 - Etapa 4

Enlace > 75 km - Especial > 451 km