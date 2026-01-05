5 de enero de 2026
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

A menos de una semana de la cirugía, el reconocido piloto de rally raid fue derivado a un hospital en Buenos Aires. Su evolución médica continúa bajo estricta observación.

El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado

Foto: Yemel Fil

El destacado competidor del rally raid permanecía internado en la Clínica de Cuyo, en la provincia de Mendoza, donde fue monitoreado de manera permanente por un equipo de especialistas médicos. En las últimas horas, quedó internado en el hospital privado Fleni, donde recibirá atención de profesionales especializados en este tipo de cuadros complejos.

La cirugía fue monitoreada de manera permanente por el equipo médico que acompaña a Yacopini desde su ingreso a la Clínica
Esperan una pronta evolución

Juan Cruz Yacopini fue operado y permanece internado con pronóstico reservado

Si bien no trascendió información oficial por parte de los médicos ni del entorno familiar sobre la evolución clínica de Yacopini, se destacó que su condición permitió concretar el traslado luego de la intervención quirúrgica, un paso considerado clave dentro del proceso de atención médica.

El dos veces campeón del Dakar, Kevin Benavides, llegó a Arabia para disputar una nueva edición del rally, pero antes de la largada le envió fuerzas a su colega y amigo Juan Cruz Yacopini. El piloto destacó la fuerza del mendocino y su generosidad.

"Hay alguien que se lo extraña mucho en este vivac, y es Juan Cruz Yacopini, que lamentablemente tuvo un accidente hace pocos días y no va a estar en la largada de este nuevo Dakar. Juan este Dakar va por vos, a correrlo todos los días por vos", expresó Benavides en un video publicado en sus redes sociales.

Las situaciones adversas unen a Benavides y Yacopini. En 2024, el motociclista salteño sufrió un accidente que lo obligó a dejar las motos, para subirse a las cuatro ruedas. En esa transición, el mendocino fue una figura clave.

El gesto de Carlos Sainz con Juan Cruz Yacopini antes del Dakar

El multicampeón del Rally Mundial y del tradicional Raid Dakar, Carlos Sainz, sorprendió a todos con un mensaje en video de apoyo y aliento al piloto argentino Juan Cruz Yacopini.

“Antes de salir mañana para el Dakar tenía pendiente este mensaje y no quiero retrasarlo más”, asegura El Matador en el arranque del video. “Este es un mensaje de cariño y apoyo a Juan Cruz Yacopini, que no nos va a acompañar este año por el accidente que tuvo en Argentina”, informa a su afición el multicampeón.

Desde aquí quiero mandarte todo el apoyo de la familia Sainz, de todos los españoles, y decirte que estamos pensando en ti y que estoy convencido de que te vas a recuperar”, asegura el español, que cierra el mensaje afirmando: “Estoy seguro de que te vas a recuperar. Espero verte pronto, amigo”.

