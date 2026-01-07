7 de enero de 2026
Cavigliasso y Pertegarini ganaron la etapa maratón del Rally Dakar y Argentina volvió a festejar en Challenger

La dupla campeona del mundo se impuso en la Etapa 4 del Rally Dakar en Arabia Saudita. Mirá lo que pasó.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini celebraron su primera victoria en el Rally Dakar 2026 tras dominar la exigente etapa maratón.

Por Sitio Andino Deportes

El Rally Dakar 2026 volvió a tener bandera argentina en lo más alto. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se quedaron con la Etapa 4 de la categoría Challenger T3, una etapa maratón de 451 kilómetros disputada en AlUla, y lograron un triunfo clave que les permitió recortar diferencias en la clasificación general.

El matrimonio cordobés, campeón mundial del FIA W2RC, celebró por primera vez en esta edición del Dakar y se consolidó como uno de los grandes animadores de la división mayor de UTV, en una jornada marcada por la exigencia mecánica, la navegación y la ausencia total de asistencia externa.

Victoria clave y descuento en la general Challenger en el Rally Dakar

Cavigliasso y Pertegarini tomaron el liderazgo de la especial pasado el kilómetro 230 y sostuvieron un ritmo firme hasta la meta, imponiéndose con 2 minutos y 29 segundos de ventaja sobre el español Pau Navarro.

Con este resultado, la dupla argentina quedó tercera en la clasificación general, a 6m45s del líder, el saudí Yasir Seaidan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2008889213224358240&partner=&hide_thread=false

El mendocino Bruno Jacomy sigue firme en Arabia Saudita

La jornada también dejó un saldo positivo para el mendocino Bruno Jacomy, navegante del chileno Lucas Del Río, quienes completaron la etapa en el sexto puesto, con un tiempo de 5:42:10, a 18:58 de los ganadores.

Con una actuación regular y sin errores en el tramo maratón, la dupla Jacomy–Del Río continúa muy bien posicionada en la general. Tras ser novenos en la etapa 1, ganar la etapa 2, finalizar cuartos en la etapa 3 y sextos en la etapa 4, el binomio se ubica cuarto en el acumulado, a 13:32 de los líderes Seaidan–Flick, cuando el Dakar empieza a entrar en su fase decisiva.

Más argentinos protagonistas en Challenger

La presencia argentina volvió a ser fuerte en la categoría Challenger T3. Además del triunfo de Cavigliasso–Pertegarini y la solidez del mendocino Jacomy, también se destacó el quinto puesto de David Zille y Sebastián Cesana, mientras que Kevin Benavides y Andrés Frini finalizaron 12°, completando su primera experiencia en el Dakar.

La contracara fue la jornada complicada para Puck Klaassen y el argentino Augusto Sanz, quienes sufrieron una detención tras el kilómetro 122. Pese a perder más de 1h45m, lograron reparar y reintegrarse a la competencia, un dato clave en una etapa maratón donde abandonar puede significar el final del rally.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2008905444811510162&partner=&hide_thread=false

Lo que viene en el Rally Dakar

Superada la etapa maratón, el Dakar continuará este jueves 8 de enero con la Etapa 5, que unirá el campamento refugio con Hail, en un recorrido donde la estrategia y la resistencia acumulada empezarán a pesar tanto como la velocidad pura.

