El "Dibu" Martínez le complicó la historia a Lionel Scaloni: mirá las razones

Emiliano "Dibu" Martínez fue la mala noticia para la Selección de fútbol de Argentina. Entrá a la nota y repasá lo sucedido.

Emiliano “Dibu” Martínez fue sustituido por una molestia muscular y terminó el partido con hielo en el gemelo izquierdo.

El arquero campeón del mundo fue sustituido en el entretiempo del encuentro disputado en Selhurst Park a raíz de una molestia muscular, generando preocupación tanto en su club como en el cuerpo técnico albiceleste.

Sin embargo, el foco de atención estuvo puesto en la salida del arquero argentino. Martínez no regresó al campo para disputar el segundo tiempo y fue reemplazado por el neerlandés Marco Bizot, en una modificación que encendió rápidamente las alertas.

Hielo en el gemelo izquierdo de Damián Emiliano Martínez

Al salir del vestuario para el complemento, el Dibu fue visto con hielo en el gemelo izquierdo, señal clara de una dolencia muscular que obligó al cuerpo técnico del Aston Villa a no arriesgarlo.

Ahora, tanto Emery como el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aguardan el parte médico oficial para conocer el grado de la lesión y los plazos de recuperación del arquero bicampeón de América.

Por el momento, hay cautela, aunque la preocupación es lógica tratándose de una de las piezas clave del conjunto nacional.

