El "Dibu" Martínez le complicó la historia a Lionel Scaloni: mirá las razones

Emiliano “Dibu” Martínez fue sustituido por una molestia muscular y terminó el partido con hielo en el gemelo izquierdo.

Damián Emiliano Martínez encendió las alarmas en la Selección argentina luego de salir lesionado en el empate 0-0 de Aston Villa frente al Crystal Palace , por la fecha 21 de la Premier League .

El arquero campeón del mundo fue sustituido en el entretiempo del encuentro disputado en Selhurst Park a raíz de una molestia muscular , generando preocupación tanto en su club como en el cuerpo técnico albiceleste.

se acomodó en la general El mendocino Bruno Jacomy marcó el camino en el Rally Dakar y fue victoria en la Etapa 5

sumó de a tres Con un "Dibu" Martínez determinante, Aston Villa venció a Forest y se ilusiona en la Premier

Tal como informó la Agencia Noticias Argentinas, el equipo dirigido por Unai Emery igualó sin goles ante el conjunto conducido por Oliver Glasner , desperdiciando una buena oportunidad de acercarse a dos puntos del líder Arsenal .

Sin embargo, el foco de atención estuvo puesto en la salida del arquero argentino. Martínez no regresó al campo para disputar el segundo tiempo y fue reemplazado por el neerlandés Marco Bizot , en una modificación que encendió rápidamente las alertas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2009158128919826762&partner=&hide_thread=false ¿MOLESTIA MUSCULAR? Así se fue el Dibu Martínez al ET en Crystal Palace-Aston Villa... ¡CORRIENDO!



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/v9JzAluYAF — SportsCenter (@SC_ESPN) January 8, 2026

Hielo en el gemelo izquierdo de Damián Emiliano Martínez

Al salir del vestuario para el complemento, el Dibu fue visto con hielo en el gemelo izquierdo, señal clara de una dolencia muscular que obligó al cuerpo técnico del Aston Villa a no arriesgarlo.

Ahora, tanto Emery como el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aguardan el parte médico oficial para conocer el grado de la lesión y los plazos de recuperación del arquero bicampeón de América.

Por el momento, hay cautela, aunque la preocupación es lógica tratándose de una de las piezas clave del conjunto nacional.