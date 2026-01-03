Con un "Dibu" Martínez determinante, Aston Villa venció a Forest y se ilusiona en la Premier

Emiliano “Dibu” Martínez fue clave en la victoria de Aston Villa en Birmingham.

Con una actuación decisiva de Emiliano "Dibu" Martínez , Aston Villa se recuperó del duro golpe sufrido ante Arsenal y derrotó 3-1 a Nottingham Forest , en el inicio de la fecha 20 de la Premier League , para trepar de manera provisoria al segundo puesto .

El equipo dirigido por Unai Emery dejó atrás la goleada recibida en el Emirates Stadium y volvió a mostrar solidez, carácter y eficacia en Villa Park , en el marco de los tradicionales festive fixtures del fútbol inglés.

Durante la primera media hora, Aston Villa manejó la pelota y presionó alto, aunque el Nottingham Forest tuvo su chance más clara con una acción iniciada por Nicolás Domínguez , que asistió a Hutchinson , cuyo remate exigió una gran respuesta de Dibu Martínez , firme para rechazar hacia su derecha.

Esa atajada resultó clave para sostener el cero y consolidar el dominio del equipo local, que contó además con la presencia de Emiliano Buendía en la mitad de la cancha, aportando circulación y dinámica.

Watkins y McGinn marcaron el camino del triunfo

En la última acción del primer tiempo, Ollie Watkins abrió el marcador con un potente derechazo desde afuera del área, tras recibir de Morgan Rogers, venciendo al arquero brasileño John Victor y desatando el festejo en Birmingham.

El segundo gol llegó apenas iniciado el complemento, cuando el escocés John McGinn capturó un centro atrás de Matt Cash y definió con precisión para ampliar la ventaja y encaminar el triunfo del conjunto villano.

Reacción del Forest y nueva intervención clave de Dibu

El Nottingham Forest logró descontar pasada la hora de juego con una gran definición de Morgan Gibbs-White, quien picó la pelota por encima del cuerpo de Dibu Martínez, en una de las pocas fisuras defensivas del local.

Sin embargo, cuando el partido insinuaba tensión, Aston Villa lo liquidó a los 73 minutos, nuevamente con McGinn, quien aprovechó un grosero error del arquero John Victor, salido lejos de su arco, para marcar el 3-1 definitivo.

Otra salvada decisiva del arquero argentino

Ya sobre los 77 minutos, Dibu Martínez tuvo su revancha personal con Gibbs-White y protagonizó una atajada espectacular, evitando el segundo descuento del Forest y bajando la persiana a una actuación individual de alto nivel.

El arquero campeón del mundo volvió a ser determinante, transmitiendo seguridad y liderazgo en un tramo clave del partido.

Aston Villa se prende arriba en la Premier League

Con este triunfo, Aston Villa quedó segundo de manera provisional, a tres puntos de Arsenal, que más tarde visitará a Bournemouth, en una jornada clave de la Premier League.

El equipo de Unai Emery confirmó su capacidad de reacción tras un golpe duro y mantiene vivas sus aspiraciones en la pelea grande del campeonato inglés, con Dibu Martínez como uno de sus pilares fundamentales.