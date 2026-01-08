8 de enero de 2026
volvió a ganar

Rally Dakar 2026, Etapa 5: Ford reaccionó con autoridad, pero Toyota conserva el liderato general

Mitch Guthrie Jr encabezó un contundente 1-2-3 para los Ford en la quinta manga del Rally Dakar en Arabia Saudita. Mirá todo lo sucedido.

Ford logró su tercera victoria en el Rally Dakar 2026, pero la pelea por la general sigue al rojo vivo.

El Rally Dakar 2026 entregó otra jornada cambiante y apasionante, con una fuerte reacción de Ford en la Etapa 5, aunque Toyota consiguió mantener el liderato de la clasificación general.

La especial de 371 kilómetros, disputada entre Al-Ula y Hail, tuvo como gran protagonista a Mitch Guthrie Jr, quien se quedó con el triunfo tras una definición marcada por penalizaciones y estrategias al límite.

Bruno Jacomy volvió a ser clave en el Rally Dakar 2026 y celebró una nueva victoria en la categoría Challenger.
se acomodó en la general

El mendocino Bruno Jacomy marcó el camino en el Rally Dakar y fue victoria en la Etapa 5
Luciano Benavides festeja su victoria en la quinta etapa del Rally Dakar y se ilusiona con dar pelea en la general.
crece en el tablero

Benavides brilló en la Etapa 5 del Rally Dakar: ganó en motos y se metió de lleno en la pelea por la general

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Guthrie marcó el ritmo desde el inicio con el Ford Raptor #222, logrando una ventaja superior al minuto sobre el Ford Raptor #228. Roma, dos veces ganador del Dakar, tuvo un comienzo más lento y llegó a ubicarse tercero en la mitad de la etapa, por detrás del Dacia Sandrider de Lucas Moraes.

En los últimos 100 kilómetros, el español recortó diferencias hasta pasar al frente en el tramo final, cruzando la meta con una ventaja provisional de apenas cuatro segundos. Sin embargo, una penalización de 1m10s por exceso de velocidad le devolvió la victoria a Guthrie.

De esta manera, el piloto estadounidense se convirtió en el primer doble ganador del Dakar 2026, tras su éxito previo en la Etapa 3.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agusnguagliardi/status/2009217752091992311&partner=&hide_thread=false

Ford copó la etapa, pero Toyota resistió en Arabia Saudita

Finalmente, Roma fue clasificado segundo, a 1m06s, mientras que Martin Prokop completó el podio con un Raptor cliente del equipo MD Sports.

Otros dos Ford oficiales también se metieron en el top 10, con Mattias Ekström y Carlos Sainz finalizando quinto y sexto respectivamente.

El único que logró intercalarse entre los Ford fue Lucas Moraes, vigente campeón del mundo de Rally-Raid, quien llevó su Dacia al cuarto puesto, a 3m38s del ganador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aldogp_/status/2009218224592756968&partner=&hide_thread=false

Toyota sufre, pero mantiene la cima

Para Toyota, la jornada fue más compleja. El mejor Hilux fue el de João Ferreira, que terminó séptimo, seguido por Guy Botterill y Seth Quintero.

El líder del Dakar, Henk Lategan, sufrió el costo de abrir pista en una etapa donde las motos transitaron un recorrido diferente y no dejaron huellas. El sudafricano cedió casi 13 minutos y finalizó 15º en la etapa, aunque logró conservar el primer puesto de la general.

Por su parte, Sébastien Loeb fue décimo con su Dacia, mientras que Nasser Al-Attiyah cayó al 14º lugar tras recibir una penalización de dos minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agusnguagliardi/status/2009218810943828279&partner=&hide_thread=false

General apretada antes del descanso en el Rally Dakar

Con solo una etapa por disputarse antes del día de descanso en Riyadh, Lategan sigue al frente de la general con 3m17s de ventaja sobre Al-Attiyah.

Detrás, cuatro pilotos de Ford ocupan las posiciones siguientes: Ekström, Roma, Sainz Sr y Guthrie. Los cuatro están separados por apenas 8m33s, en una clasificación que promete seguir cambiando hasta el final.

Lo que se viene en el Rally Dakar 2026

HAIL > RIYADH

09/01/2026 - Etapa 6

Enlace > 589 km - Especial > 331 km

