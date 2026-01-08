El mendocino Bruno Jacomy marcó el camino en el Rally Dakar y fue victoria en la Etapa 5

Bruno Jacomy volvió a ser clave en el Rally Dakar 2026 y celebró una nueva victoria en la categoría Challenger.

El Rally Dakar volvió a escribir un capítulo con acento mendocino. En una de las jornadas más exigentes de la competencia, Bruno Jacomy volvió a demostrar por qué es una referencia en la navegación y fue pieza fundamental en el triunfo de la quinta etapa .

A bordo del Challenger conducido por el chileno Lucas del Río , el mendocino celebró una actuación sólida, inteligente y sin fisuras en los 371 kilómetros de especial que unieron el campamento refugio con Hail , en la segunda parte de la etapa Maratón.

La dupla chileno-argentina manejó la carrera con personalidad y precisión, en un recorrido donde el error se paga caro. El cronómetro marcó 4 horas, 18 minutos y 9 segundos , tiempo suficiente para quedarse con la etapa y dejar atrás al español Pau Navarro por apenas 24 segundos y a la saudí Dania Akeel por 28 .

¡Triunfo Sudamericano en Challenger! El chileno Lucas Del Rio (con el argentino Bruno Jacomy como navegante) se llevaron la etapa 5, mientras que Pau Navarro es el nuevo líder de la general. #Challenger #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/1ahVgfoYNS

No fue solo velocidad: fue lectura del terreno, criterio y experiencia, virtudes que Jacomy aporta desde la butaca derecha y que vuelven a marcar la diferencia en el Dakar.

Una general del Rally Dakar que invita a ilusionarse

Más allá del triunfo parcial, la lucha en la clasificación general sigue abierta. Navarro–Rosa continúan al frente con un acumulado de 22:39:37, pero Del Río–Jacomy se mantienen cuartos, a 12 minutos y 23 segundos, muy cerca de los puestos de podio.

Por delante aparecen Seaidan–Flick y el binomio argentino Nicolás Cavigliasso–Valentina Pertegarini, en una pelea que promete definirse etapa a etapa.

ETAPA 5 | CHALLENGER



LUCAS DEL RÍO SUMA SU SEGUNDO TRIUNFO EN HA'IL

El chileno, navegado por Bruno Jacomy , ganó su segunda Especial de ésta Edición.

Con un crono de 4h18m09s superó a Pau Navarro (+24s) y Dania Akeel (+28s).

David Zille 4° y Nico Cavigliasso 5°. — Info Rally Raid (@InfoRallyRaid) January 8, 2026

El Dakar y la vigencia mendocina

Mientras la carrera avanza y el desgaste se acumula, Jacomy vuelve a confirmar su vigencia en la prueba más dura del mundo, aportando calma en el caos y sosteniendo a su equipo en la pelea grande.

Lo que se viene en el Rally Dakar 2026

HAIL > RIYADH

09/01/2026 - Etapa 6

Enlace > 589 km - Especial > 331 km