El mendocino Bruno Jacomy marcó el camino en el Rally Dakar y fue victoria en la Etapa 5

El Rally Dakar volvió a escribir un capítulo con acento mendocino. En una de las jornadas más exigentes de la competencia, Bruno Jacomy volvió a demostrar por qué es una referencia en la navegación y fue pieza fundamental en el triunfo de la quinta etapa.
A bordo del Challenger conducido por el chileno Lucas del Río, el mendocino celebró una actuación sólida, inteligente y sin fisuras en los 371 kilómetros de especial que unieron el campamento refugio con Hail, en la segunda parte de la etapa Maratón.
No fue solo velocidad: fue lectura del terreno, criterio y experiencia, virtudes que Jacomy aporta desde la butaca derecha y que vuelven a marcar la diferencia en el Dakar.
Una general del Rally Dakar que invita a ilusionarse
Más allá del triunfo parcial, la lucha en la clasificación general sigue abierta. Navarro–Rosa continúan al frente con un acumulado de 22:39:37, pero Del Río–Jacomy se mantienen cuartos, a 12 minutos y 23 segundos, muy cerca de los puestos de podio.
Por delante aparecen Seaidan–Flick y el binomio argentino Nicolás Cavigliasso–Valentina Pertegarini, en una pelea que promete definirse etapa a etapa.
LUCAS DEL RÍO SUMA SU SEGUNDO TRIUNFO EN HA'IL El chileno, navegado por Bruno Jacomy , ganó su segunda Especial de ésta Edición. Con un crono de 4h18m09s superó a Pau Navarro (+24s) y Dania Akeel (+28s). David Zille 4° y Nico Cavigliasso 5°.