8 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
se acomodó en la general

El mendocino Bruno Jacomy marcó el camino en el Rally Dakar y fue victoria en la Etapa 5

El piloto mendocino, navegante del chileno Del Río, obtuvo un importante triunfo en la manga 5 del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita. Mirá lo sucedido.

Bruno Jacomy volvió a ser clave en el Rally Dakar 2026 y celebró una nueva victoria en la categoría Challenger.

Bruno Jacomy volvió a ser clave en el Rally Dakar 2026 y celebró una nueva victoria en la categoría Challenger.

Por Sitio Andino Deportes

El Rally Dakar volvió a escribir un capítulo con acento mendocino. En una de las jornadas más exigentes de la competencia, Bruno Jacomy volvió a demostrar por qué es una referencia en la navegación y fue pieza fundamental en el triunfo de la quinta etapa.

A bordo del Challenger conducido por el chileno Lucas del Río, el mendocino celebró una actuación sólida, inteligente y sin fisuras en los 371 kilómetros de especial que unieron el campamento refugio con Hail, en la segunda parte de la etapa Maratón.

Lee además
Luciano Benavides festeja su victoria en la quinta etapa del Rally Dakar y se ilusiona con dar pelea en la general.
crece en el tablero

Benavides brilló en la Etapa 5 del Rally Dakar: ganó en motos y se metió de lleno en la pelea por la general
Ford logró su tercera victoria en el Rally Dakar 2026, pero la pelea por la general sigue al rojo vivo.
volvió a ganar

Rally Dakar 2026, Etapa 5: Ford reaccionó con autoridad, pero Toyota conserva el liderato general

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2009242558447120476&partner=&hide_thread=false

Experiencia, temple y una hoja de ruta perfecta en el Rally Dakar

La dupla chileno-argentina manejó la carrera con personalidad y precisión, en un recorrido donde el error se paga caro. El cronómetro marcó 4 horas, 18 minutos y 9 segundos, tiempo suficiente para quedarse con la etapa y dejar atrás al español Pau Navarro por apenas 24 segundos y a la saudí Dania Akeel por 28.

No fue solo velocidad: fue lectura del terreno, criterio y experiencia, virtudes que Jacomy aporta desde la butaca derecha y que vuelven a marcar la diferencia en el Dakar.

Una general del Rally Dakar que invita a ilusionarse

Más allá del triunfo parcial, la lucha en la clasificación general sigue abierta. Navarro–Rosa continúan al frente con un acumulado de 22:39:37, pero Del Río–Jacomy se mantienen cuartos, a 12 minutos y 23 segundos, muy cerca de los puestos de podio.

Por delante aparecen Seaidan–Flick y el binomio argentino Nicolás Cavigliasso–Valentina Pertegarini, en una pelea que promete definirse etapa a etapa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InfoRallyRaid/status/2009229454619660522&partner=&hide_thread=false

El Dakar y la vigencia mendocina

Mientras la carrera avanza y el desgaste se acumula, Jacomy vuelve a confirmar su vigencia en la prueba más dura del mundo, aportando calma en el caos y sosteniendo a su equipo en la pelea grande.

Lo que se viene en el Rally Dakar 2026

HAIL > RIYADH

09/01/2026 - Etapa 6

Enlace > 589 km - Especial > 331 km

Temas
Seguí leyendo

Cavigliasso y Pertegarini ganaron la etapa maratón del Rally Dakar y Argentina volvió a festejar en Challenger

Lategan aplasta a todos en el Rally Dakar, Toyota recupera el mando y la general vuelve a sacudirse

Rally Dakar 2026: Schareina domina la etapa maratón y los argentinos siguen firmes en la pelea en motos

Rally Dakar: Bruno Jacomy tuvo una buena tercera etapa y quedó a tiro del podio en la general del

Ford sacude el Rally Dakar 2026: domina la Etapa 3 y Mitch Guthrie se sube a la cima de la general

Honda rompe la hegemonía de KTM en el Rally Dakar y Luciano Benavides vuelve a ser protagonista en Motos

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Es mendocino y ganó la segunda etapa del Rally Dakar 2026: Bruno Jacomy brilló en Arabia Saudita

LO QUE SE LEE AHORA
Emiliano “Dibu” Martínez fue sustituido por una molestia muscular y terminó el partido con hielo en el gemelo izquierdo.
complicado

El "Dibu" Martínez le complicó la historia a Lionel Scaloni: mirá las razones

Las Más Leídas

Las autoridades piden consultar el estado del Paso Internacional Los Libertadores antes de viajar.
Prevención vial

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso
Tránsito complicado

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde permaneció internado en terapia intensiva
A causa de la gravedad de las lesiones

Falleció el joven de 19 años que fue atropellado en Guaymallén y agravaron la imputación para los acusados

Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 1.800 millones en el Quini 6.
Juegos de azar

De dónde es y a qué números jugó el ganador de los 1.800 millones en el Quini 6

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026