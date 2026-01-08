Alpine respalda el proceso de Franco Colapinto y Nielsen aseguró: "Está en camino a ser más rápido que Gasly"

Alpine F1 Team ratificó su confianza en el crecimiento de Franco Colapinto , quien afrontará en 2026 su primera temporada completa como piloto titular dentro del equipo, con participación en todos los ensayos previos y un rol central en la estructura deportiva.

El respaldo llegó de boca de Steve Nielsen , director general de Alpine, quien realizó un balance del último campeonato y se refirió al proceso de adaptación del argentino en la Fórmula 1 .

le pusieron el pecho Alpine banca a Franco Colapinto y apunta a 2026: paciencia, madurez y puntos en Fórmula 1

EMETUR Entre vino y promoción turística, Mendoza invitó a Franco Colapinto y la familia respondió en redes

“ Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes atravesar períodos buenos y difíciles; él está en ese proceso ”, explicó Nielsen en diálogo con Motorsport, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

En ese sentido, el directivo fue más allá y destacó algunos picos de rendimiento del argentino en comparación con su compañero de equipo, Pierre Gasly .

“En un par de ocasiones quizá incluso fue más rápido que Pierre en carrera. Está en ese camino, y le daremos todo el apoyo que necesite para ser lo más rápido posible, ya sea más rápido que Pierre o cerca de Pierre”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1986790330914492481&partner=&hide_thread=false Franco Colapinto siempre con la Boca en todos lados



5 minutos... pic.twitter.com/Q2RxskzbbL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2025

Un año de Franco Colapinto condicionado por el auto

Los números del último campeonato reflejaron las limitaciones técnicas de Alpine: el equipo apenas logró sumar puntos en una de las últimas once carreras, con un sexto puesto en Interlagos como excepción.

Colapinto estuvo cerca de romper esa sequía en Zandvoort, donde finalizó 11°, en una de las pocas actuaciones competitivas del segundo auto.

El cierre de la temporada dejó a Alpine en el último lugar del Campeonato de Constructores, situación que obligó a replantear el proyecto a corto plazo. Las falencias del A525, sumadas a la decisión estratégica de detener su desarrollo para enfocar recursos en el reglamento 2026, ampliaron la brecha con el resto de la parrilla.

La importancia de sostener a Franco Colapinto

Pensando en lo que viene, Nielsen subrayó la necesidad de regularidad colectiva: “Lo importante para nosotros es tener dos pilotos sumando puntos en el campeonato. Hemos sufrido un poco este año: solo un auto sumó puntos, y tampoco los suficientes, mientras que el otro no sumó con dos pilotos diferentes”.

En esa línea, insistió en darle tiempo a Colapinto: “Necesitamos dar tiempo para que ese talento madure y nos entregue puntos. Se necesitan dos pilotos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1__Fans/status/2009202281984713202&partner=&hide_thread=false #F1 Éstos son los 22 pilotos que iniciarán la temporada 2026, con once equipos y nuevo reglamento pic.twitter.com/XaESma6De7 — F1 Fans (@F1__Fans) January 8, 2026

Autocrítica técnica y mirada a futuro

El directivo también realizó una fuerte autocrítica respecto al rendimiento del monoplaza: “La cruda realidad es que nuestro auto no era lo suficientemente rápido como para sumar puntos. Creo que ambos pilotos que tenemos ahora son mejores que el auto”, reconoció.

Y recordó las pocas excepciones competitivas:“En las escasas ocasiones en las que el auto fue lo suficientemente bueno para pelear por los puntos, tuvimos una en Brasil y otra en Las Vegas”.

Mientras se aguarda el estreno del A526 en los tests de enero en Barcelona, Nielsen fue claro con el objetivo: “Necesitamos hacer un auto mucho mejor, y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo”.