Un accidente de Franco Colapinto cambió el reglamento: la F1 estrenará una nueva norma en 2026

La FIA confirmó una modificación reglamentaria clave que entrará en vigencia en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026. El detonante fue un accidente protagonizado por Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Imola 2025, un hecho que desató reclamos, apelaciones y un fuerte debate en el paddock.
El episodio que encendió la polémica con Franco Colapinto
Sin embargo, la FIA anuló la vuelta al considerar que el accidente se había producido segundos antes de que el británico completara el giro. Haas apeló la decisión argumentando que Bearman nunca vio señales luminosas ni banderas, algo respaldado por la cámara a bordo. El reclamo no prosperó y el piloto quedó eliminado, lo que dejó una sensación de injusticia deportiva.
Tras analizar el caso durante meses, la FIA decidió eliminar cualquier margen de interpretación y actualizar el Código Deportivo Internacional. A partir de 2026:
Anulación automática: toda vuelta completada después de una bandera roja será eliminada, sin excepciones.
El cronometraje manda: el sistema oficial determinará el momento exacto de la interrupción.
Criterio único: si hay fallas técnicas, la decisión quedará en manos del Director de Carrera y el cronometrador jefe.
Aplicación total: la norma regirá para entrenamientos, clasificaciones y carreras.
El cambio apunta a dar certeza absoluta y evitar que un piloto sea perjudicado por señales que no alcanzó a percibir.
Un debate que sigue abierto en la F1
La nueva normativa reavivó otra discusión sensible: qué sanción debería recibir el piloto que provoca la bandera roja. En otras categorías, el responsable pierde sus mejores tiempos o retrocede en la grilla, pero en la F1 esa medida todavía no fue incorporada de manera oficial.
El accidente de Colapinto en Imola quedó en el pasado, pero su impacto fue profundo. Desde 2026, la Fórmula 1 tendrá una regla más clara y estricta, nacida de un episodio que expuso las grietas del sistema actual y obligó a la FIA a intervenir.