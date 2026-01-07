7 de enero de 2026
La novela por Santino Andino sumó un nuevo capítulo mientras River espera por cerrarlo

El jugador de Godoy Cruz, Santino Andino, es una de las novelas del mercado de pases argentino. Mirá cómo viene la mano.

Santino Andino no sabe dónde jugará aún.

Por Sitio Andino Deportes

River Plate sigue activo en el mercado de pases y, luego de asegurar las incorporaciones de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, ahora apunta a sumar un nuevo nombre a pedido de Marcelo Gallardo. En ese escenario, Santino Andino vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del club de Núñez.

El talentoso extremo de 20 años dejará Godoy Cruz en este mercado de pases tras el descenso a la Primera Nacional y luego de un muy buen rendimiento individual, que lo posicionó como una de las apariciones más interesantes del último tiempo. La gran incógnita, por estas horas, es dónde continuará su carrera.

La operación contempla 2 millones al contado, otros 2 millones en bonos y una plusvalía del 30% en caso de una futura venta.

Sin embargo, el pase se encuentra estancado por un factor clave: el cambio de representación del futbolista. Andino dejó de ser manejado por Hernán Berman, agente históricamente vinculado al club de Núñez, y pasó a estar representado por una agencia internacional, que analiza seriamente una salida al fútbol del exterior.

Intereses desde Europa y Brasil

En las últimas horas, Godoy Cruz rechazó una oferta del Panathinaikos, al considerarla inferior a la propuesta de River.

Mientras tanto, el nombre de Andino también aparece en el radar de Flamengo, vigente campeón de América, que podría avanzar con una oferta formal para seducir al jugador del seleccionado Sub 20 argentino.

De todos modos, el club carioca tiene el puesto bien cubierto con futbolistas como Michael, Everton Cebolinha y Samuel Lino, lo que podría jugar a favor del Millonario en la definición final.

Gallardo ya habló con Santino Andino

En medio de este escenario, Santino Andino ya mantuvo conversaciones con Marcelo Gallardo, quien le manifestó su interés en contar con él para la temporada 2026. El futbolista, habitual convocado al seleccionado Sub 20 argentino, continúa evaluando opciones antes de tomar una decisión definitiva.

Por ahora, la novela sigue abierta: River espera, Godoy Cruz busca cerrar la mejor operación posible y Santino Andino se toma el tiempo necesario para definir el próximo paso de una carrera que promete seguir creciendo.

